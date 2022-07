Česká pošta loni propustila skoro desetinu zaměstnanců a snížila ztrátu

Česká pošta loni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun z předchozích 1,37 miliardy korun. Loňské hospodaření státního podniku ovlivnila pandemie koronaviru. Firma přistoupila k nákladovým škrtům a propustila téměř desetinu kmenových zaměstnanců.

Reklama

Provozní výnosy vzrostly o 400 milionů na 19,55 miliardy korun. Ke snížení ztráty přispěly vedle vyšších výnosů úspory v nákladech nebo vyšší výnosy z prodeje nepotřebného majetku. Pro letošní rok je podle mluvčího Matyáše Vitíka předpoklad zlepšení hospodaření o 80 procent proti roku 2021. „Významný vliv na konečný hospodářský výsledek v letošním roce bude mít zejména výše cen pohonných hmot a energií,“ dodal.

Nejlepší čtečky knih roku 2022 podle recenzentů Enjoy Uvažujete nad pořízením elektronické čtečky knih, ale nevíte, kterou zvolit? Představujeme vám trojici těch nejlépe hodnocených čtecích zařízení – Amazon Kindle 2020, PocketBook 628 Touch Lux 5 a Amazon Kindle Paperwhite 5. nst Přečíst článek

Provozní náklady klesly o půl miliardy na 20,1 miliardy korun. Největší úspora, 533 milionů korun, byla v osobních nákladech, protože se podařilo snížit počet kmenových zaměstnanců o 8,5 procenta.

Tržby z prodeje služeb se meziročně téměř nezměnily, když narostly o 0,1 procenta, tedy 23 milionů korun. Jejich struktura se však hodně změnila. Nejvíce vzrostly výnosy z projektu sčítání lidu, a to o 304 milionů korun. Výnosy z obstaravatelské činnosti pro skupinu ČSOB stouply o 121 milionů a výnosy z vnitrostátních balíků se zvýšily o 39 milionů.

Prazdroj loni zdražil čepované pivo, vypilo se ho míň. Zisk pivovaru přesto vzrostl Zprávy z firem Plzeňský Prazdroj vykázal loni čistý zisk 4,48 miliardy korun, o téměř o 700 milionů víc než v prvním covidovém roce 2020. Ve srovnání s posledním předcovidovým rokem 2019 byl zisk nižší o šest procent, uvedl pivovar. ČTK Přečíst článek

Reklama

K lepšímu výsledku hospodaření přispěl zisk 252 milionů korun z prodeje dlouhodobého majetku, když tržby vzrostly meziročně ze 490 na 812 milionů korun. Šlo převážně o prodej nepotřebných nemovitostí. Mezi ně patří například pozemky v katastrálním území Praha-Kyje v hodnotě 169 milionů nebo objekt na brněnském hlavním nádraží v hodnotě 117 milionů korun.

Pokračující pandemie koronaviru negativně působila zejména na výnosy z mezinárodních odchozích zásilek, které klesly o 90 milionů vlivem omezení letecké přepravy a dále direct mailu, protože firmy omezily tento typ marketingových kampaní. Dlouhodobý sestupný trend pokračoval u tradičních služeb, jako jsou vnitrostátní listovní zásilky, jejichž počet klesl o 7,6 procenta, nebo poukázky s poklesem 15 procent. Výnosy z mezinárodních příchozích zásilek se snížily o desetinu.

Rohlik Group získala od investorů miliardy korun, na burzu chce do pěti let Zprávy z firem Rohlik Group oznámila, že získala od belgické investiční firmy Safina zhruba 5,4 miliardy korun v rámci posledního kola financování. Největším akcionářem ale zůstává zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, který se také tentokrát účastnil financování, stejně jako stávající investor Index Ventures. Firma zároveň podle Čupra odhaduje, že na burzu by mohla vstoupit v následujících třech až pěti letech, řekl agentuře Bloomberg. elz, ČTK Přečíst článek

Česká pošta provozuje 3200 poboček a poskytuje na základě licence základní poštovní služby. Za ty jí stát hradí čistou ztrátu. Za poslední čtyři roky jí na úhradách dluží šest miliard korun.