Barbie mánie vrací Mattel do centra pozornosti investorů

Akcie společnosti Mattel od poloviny června vzrostly o 15 procent, komentuje Olívia Lacenová, hlavní analytička investiční společnosti Wonderinterest Trading. Pozitivní náladu investorů nepochybně podpořilo nejen oznámení o zvýšení prognózy pro letošní rok, ale také rozruch vyvolaný uvedením filmu Barbie s herečkou Margot Robbie v hlavní roli.

V prvním čtvrtletí roku 2023 se skupina Mattel propadla do ztráty, jejíž výše předčila očekávání trhu, a to v důsledku zvýšených nákladů, které výrobce hraček promítl do cen produkce a následného snížení objednávek z maloobchodního sektoru kvůli vysokým skladovým zásobám. Popularita filmu Barbie, který vstoupil do letos v červenci, poptávku po legendárních panenkách opět nakopl. Mattel si od filmu slibuje znovuzrození kultovní značky a do konce roku tak očekává i další růst tržeb. „To investoři z větší části už promítli do ceny akcií,“ říká analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

Barbie je tahákem sezóny

Značka Barbie je nejziskovější značkou společnosti Mattel a úspěch filmu ji ještě více zvýší. Nemluvě o tom, že současný boom vedl k rozšíření spolupráce a dohod o ochranných známkách této značky. Firma uzavřela smlouvy s více než stovkou licencovaných partnerů, kteří budou prodávat zboží s motivy Barbie. „Skvělým příkladem je výrobce obuvi Aldo, který uvedl na trh boty s motivem Barbie. Po uvedení filmu jako by se roztrhl pytel s výrobky se značkou Barbie, kterých je všude plno,“ uvádí Lacenová.

Produkty s motivy Barbie prodávají i firmy jako Zara, Primark, Burger King, Forever 21, Gap a další. A poptávka je nad očekávání. Podle Hájka se předpokládá, že Mattel bude mít z prodeje ziskovou marži až 90 procent. Společnost z licenčních práv očekává zisk minimálně 130 milionů dolarů.

Optimistický scénář vývoje společnosti podporují dobré prodejní výsledky v posledním čtvrtletí, které jsou způsobeny nejen výše uvedenými faktory, ale také dobrým prodejem značek American Girl a Hot Wheels. „V posledním čtvrtletí Mattel zaznamenal pozoruhodný 36procentní nárůst čistých tržeb, které dosáhly 1,02 miliardy dolarů. Díky tomuto růstu se čistá ztráta společnosti výrazně snížila na 5,5 milionu dolarů ze 111,1 milionu dolarů ve stejném čtvrtletí před rokem. Takové finanční zlepšení je silným signálem, že společnost je na dobré cestě dostat své účetnictví zpět do zelených čísel,“ dodává analytička.

Zpět do zelených

Vedení společnosti Mattel je přesvědčeno o vyhlídkách společnosti a upravilo svou celoroční prognózu růstu čistých tržeb při konstantních směnných kurzech z předchozích šesti až osmi procent na současných impozantních 12 až 14 procent. Kromě toho společnost odhaduje svůj zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) za letošní rok na 875 až 900 milionů dolarů, což je více než předchozí rozpětí 800 až 825 milionů dolarů. Navíc dokonce předpokládá, že upravený zisk EBITDA v roce 2022 překročí hranici 1 miliardy dolarů, což ukazuje obrovskou důvěru v její budoucí růstový potenciál.

Nedávný prudký nárůst tržeb společnosti Mattel a zlepšující se výhled zisku z firma Mattel činí atraktivní vyhlídku pro investory, kteří hledají investiční příležitosti v hračkářském průmyslu. Díky svým ikonickým značkám, dobrým finančním výsledkům a odhodlání k inovacím se zdá, že společnost má dobré předpoklady k tomu, aby v příštích letech pokračovala ve své vzestupné trajektorii.

Obsah článku slouží výhradně pro informaci, není doporučením ke koupi nebo prodeji. Neslouží jako náhrada investičního poradenství, před jakýmkoli rozhodnutím je nutné provést důkladný průzkum trhu a zvážit svou toleranci k riziku - pozn. red