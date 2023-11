Čepro posílí. Od podnikatele Zoubka kupuje konkurenční síť Robin Oil

Státní společnost Čepro, která provozuje síť čerpacích stanic EuroOil, kupuje konkurenční síť Robin Oil. Spojení firem posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svých internetových stránkách. Čepro akvizici zatím nechce komentovat.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblastech maloobchodního prodeje pohonných hmot a doplňkového zboží na čerpacích stanicích a velkoobchodního prodeje pohonných hmot na území České republiky. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad v oznámení.

„Bohužel nemůžeme říct žádné informace k případům, které doposud nejsou uzavřené. Jakmile to bude možné, zákazníky i veřejnost o nových skutečnostech informujeme,“ řekl mluvčí společnosti Čepro Marek Roll. Dodal, že společnost chce postupně rozšiřovat svou síť čerpacích stanic EuroOil, když například letos na jaře firma zprovoznila pět nových stanic.

Ministerstvo financí na dotaz uvedlo, že rozhodnutí o nákupu společnosti Robin Oil učinilo vedení Čepra a je za něj odpovědné. Společnost ale s ministerstvem, které je jejím stoprocentním vlastníkem, transakci konzultovala. „Tuto akvizici, která znamená rozšíření počtu čerpacích stanic Čepra, považujeme vzhledem k chování a vývoji trhu s pohonnými hmotami za rozumnou,“ uvedlo ministerstvo.

Společnost Čepro se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů a provozuje v Česku sít čerpacích stanic EuroOil, která má podle internetových stránek firmy 200 stanic, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic v Česku a na čtvrté místo podle objemu prodeje pohonných hmot . Vlastní ji stát, jediným akcionářem je ministerstvo financí. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin, mělo Čepro v roce 2022 obrat 91 miliard korun, zisk po zdanění dosáhl 1,6 miliardy korun.

Společnost Robin Oil patří podnikateli Jiřímu Zoubkovi, byla do obchodního rejstříku zapsána v roce 1994, v současnosti má přes sedmdesát čerpacích stanic. Podle účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin měla firma loni obrat 5,5 miliardy korun a čistý zisk 83 milionů korun.

Obě firmy patří mezi sedm největších vlastníků čerpacích stanic v zemi. ÚOHS bude posuzovat, zda jejich spojení ovlivní hospodářskou soutěž na trhu s pohonnými hmotami. Úřad teď buď do 30 dní konstatuje, že spojení firem nebude mít za následek porušení hospodářské soutěže a fúzi povolí, nebo může řízení pokračovat až pět měsíců, v takovém případě stanoví pro spojení firem podmínky. Spojení obou společností bude platné až po rozhodnutí úřadu.