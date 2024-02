Duspěva z Čepra: Cenu za Robin Oil potvrdily dva nezávislé posudky

Kupní cenu společnosti Robin Oil potvrdily dva nezávislé posudky. Fixní část ceny, kterou společnost Čepro za firmu zaplatila, byla 2,4 miliardy korun, další tvořily peníze a provozní kapitál firmy, uvedl předseda představenstva Čepra Jan Duspěva.

Výslednou cenu ovšem s odkazem na závazek o mlčenlivosti neuvedl. Její návratnost očekává za zhruba 8,5 roku. Stát kvůli akvizici odpustil Čepru vyplacení dividendy ze zisku za rok 2022, který činil 1,6 miliardy korun. Deník E15 s odkazem na dva na sobě nezávislé zdroje v minulých dnech napsal, že cena transakce činila 4,5 miliardy korun.

Státem vlastněný podnik Čepro koupil od podnikatele Jiřího Zoubka konkurenční síť čerpacích stanic Robin Oil, celkem tak získal 75 benzinových pump. Zařadí je do své sítě EuroOil, která tak bude nově mít 285 stanic, což ji zařadí na třetí místo v ČR.

Jednání o transakci inicioval podle Čepra vlastník sítě Robin Oil Zoubek. Státní podnik si od akvizice podle Duspěvy slibuje budoucí ekonomický profit, což by měl být i hlavní cíl transakce. S její návratností podnik počítá sice do 10,5 roku, při započítání některých synergických efektů spojení společností pak ještě o více než dva roky dříve.

Čepro bude transakci podle Duspěvy financovat z více zdrojů. Část podnik uhradí z vlastních zdrojů, další z nerozděleného zisku kupované firmy a také z úvěru. Vedení Čepra se navíc dohodlo kvůli nákupu se státem na odpuštění dividendy ze zisku roku 2022, který činil 1,6 miliardy korun. Stát si přitom dividendu vybírá zpravidla každoročně. Podle Duspěvy by bez toho byly náklady na případný další úvěr vyšší. Stát si zřejmě zisk z nevybrané dividendy vybere v příštích letech.

Za loňský rok ovšem bude zisk podle odhadů společnosti možná až o polovinu nižší. Podle šéfa Čepra se na loňském hospodaření projevily komplikace spojené s ruskou invazí na Ukrajině. Přesná čísla ještě podnik ale neuvedl.

Tzv. rebranding, tedy převedení značky Robin Oil pod značku EuroOil, zatím Čepro neplánuje. Ve hře je podle Duspěvy spíše přeměna tváře celé obchodní značky.

Není zřejmé, co všechno Čepro koupilo

Podle předsedy Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka je složité obchod hodnotit, protože není zřejmé, co vše si Čepro koupilo. Tedy zda jde jen o čerpací stanice, nebo i další pozemky u nich, které by podnik mohl dál zužitkovat. V případě, že by se ovšem odhlédlo od hodnocení ceny, dává koupě z obchodního hlediska pro tržní společnost smysl, řekl Indráček. Z pohledu státu ale ne, protože ten pumpy nepotřebuje, dodal. Indráček také nevěří v návratnost za deklarovaných zhruba 8,5 roku, podle něj bude o něco delší. V této souvislosti upozornil zejména na postupný přechod na elektromobilitu a pokles spotřeby pohonných hmot. Pochybnosti má také o využití stanic Robin Oil pro dobíjecí infrastrukturu. Ta totiž podle Indráčka dává u současných pump smysl hlavně u dálnic, u nichž má tato značka pouze jednotky stanic.

Společnost Robin Oil patřila podnikateli Jiřímu Zoubkovi, do obchodního rejstříku byla zapsána v roce 1994. Podle účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin měla firma předloni obrat 5,5 miliardy korun, čistý zisk 83 milionů korun a zisk před zdaněním 103,5 milionu korun.

Společnost Čepro se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů a provozuje v Česku sít čerpacích stanic EuroOil. Vlastní ji stát, jediným akcionářem je ministerstvo financí. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin, mělo Čepro v roce 2022 obrat 91 miliard korun, zisk po zdanění dosáhl 1,6 miliardy korun.

Obě firmy patří mezi sedm největších vlastníků čerpacích stanic v ČR, ani po spojení ale jejich podíl na trhu nedosáhne 15 procent. Největším provozovatelem čerpacích stanic je se 436 pumpami síť Orlen Benzina, která patří do polské skupiny PKN Orlen. Celkem 303 stanic má na druhém místě maďarský MOL. Za třetím EuroOil následují s více než stovkou stanic britsko-nizozemský Shell (181 stanic) a rakouský OMV (138 stanic).