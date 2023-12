Antimonopolní úřad povolil státnímu Čepru koupit konkurenční síť Robin Oil

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil státní společnosti Čepro, která provozuje síť čerpacích stanic EuroOil, koupit konkurenční síť Robin Oil. Kombinovaný tržní podíl obou společností podle zjištění úřadu bude pod 15 procenty. Čepro provozuje 210 čerpacích stanic, Robin Oil se 75 stanicemi patří podnikateli Jiřímu Zoubkovi.

„V rámci posuzování spojení se úřad zaměřil nejen na oblasti maloobchodního prodeje pohonných hmot a doplňkového sortimentu na čerpacích stanicích, kde se činnosti spojujících se stran překrývají, ale také na předcházející trhy velkoobchodního prodeje motorové nafty a automobilového benzinu. Úřad nezjistil možné negativní dopady na soutěž ani při prověřování vertikálního propojení, které ostatně do značné míry existovalo již před transakcí,” uvedl úřad.

Společnost Čepro se zabývá přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů a provozuje v Česku sít čerpacích stanic EuroOil, která má podle internetových stránek firmy 210 stanic, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic v Česku a na čtvrté místo podle objemu prodeje pohonných hmot . Vlastní ji stát, jediným akcionářem je ministerstvo financí. Podle výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin, mělo Čepro v roce 2022 obrat 91 miliard korun, zisk po zdanění dosáhl 1,6 miliardy korun.

Společnost Robin Oil patří podnikateli Jiřímu Zoubkovi, do obchodního rejstříku byla zapsána v roce 1994, v současnosti má přes 75 čerpacích stanic. Podle účetní závěrky zveřejněné ve Sbírce listin měla firma loni obrat 5,5 miliardy korun a čistý zisk 83 milionů korun.

Obě firmy patří mezi sedm největších vlastníků čerpacích stanic v zemi, ani po spojení ale jejich podíl na trhu nedosáhne 15 procent.

