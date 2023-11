Volkswagen šetří. Namísto propouštění zatím spoléhá na demografickou křivku

Automobilka Volkswagen plánuje snížit náklady na administrativu o pětinu. Je to součást opatření, kterými chce ušetřit deset miliard eur, tedy téměř čtvrt bilionu korun. O plánech největšího německého výrobce aut píše s odkazem na interní firemní podcast hospodářský deník Handelsblatt. Škrty se zaměří spíš na snížení nákladů než na počet zaměstnanců, řekl člen představenstva Volkswagenu Gunnar Kilian v rozhovoru s šéfem značky VW Thomasem Schäferem.

Volkswagen se k článku německého deníku nevyjádřil, agentuře Reuters ale v e-mailu napsal, že společnost ve svých plánech využije „demografickou křivku”, čímž narážel na blížící se odchod do důchodu lidí z generace takzvaných baby boomerů, tedy populačně silných ročníků. Její příslušníci jsou početnější než nastupující věkové kohorty.

Cílem snížení nákladů je zvýšit na 6,5 procenta marži, která se snižuje a v prvních devíti měsících letošního roku činila 3,4 procenta. Je to součást celopodnikové snahy o zlepšení ziskovosti v souvislosti s přechodem Volkswagenu na výrobu elektromobilů.

Přechod na částečné úvazky

Z interního letáku, který Volkswagen rozeslal v červenci a do kterého nahlédla agentura Reuters, vyplývá, že společnost nabídla zaměstnancům narozeným v roce 1966, aby postupně odcházeli do důchodu a pracovali už pouze na částečný úvazek. Společnost očekává, že tuto nabídku využije přibližně 3000 lidí, čímž by se snížily náklady, aniž by bylo nutné propouštět.

Volkswagen podepsal s radou zaměstnanců dohodu o zajištění pracovních míst do roku 2029. Podniková rada opakovaně prohlásila, že nepřipustí změny této dohody.

