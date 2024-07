Brusel zatápí Muskovi. Síti X hrozí postihem

Internetová síť X amerického miliardáře Elona Muska podle předběžných závěrů Evropské komise porušuje pravidla Evropské unie o digitálním obsahu. Komise ve svém sdělení dále dodala, že pokud se její závěry potvrdí, vyměří firmě pokutu a bude požadovat výrazné změny jejích praktik.

Evropská komise má vůči síti X výhrady v souvislosti se systémem pro ověřování uživatelských účtů, transparentností reklamy a poskytováním dat výzkumníkům. Síť podle předběžných závěrů komise v těchto oblastech nesplňuje požadavky unijního nařízení o digitálních službách (DSA).

„Naším předběžným názorem je, že klamou uživatele a porušují DSA,“ uvedl eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. „X má nyní právo se hájit. Pokud se však náš názor potvrdí, vyměříme pokuty a budeme požadovat výrazné změny,“ dodal. V případě porušení DSA může Evropská komise vyměřit pokutu v ekvivalentu až šesti procent ročních tržeb daného podniku.

Síť X v minulosti působila pod názvem Twitter. Musk firmu koupil předloni v říjnu za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun) a podnik od té doby prošel rozsáhlými změnami. Ty kromě přejmenování zahrnovaly rovněž propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu.

