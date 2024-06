Na síť X se vracejí inzerenti. Zatím spíše ti menší

Na internetovou síť X amerického miliardáře Elona Muska se od ledna vrátilo 65 procent inzerentů. Zaměstnancům společnosti to podle listu The New York Times tento týden sdělili vedoucí pracovníci firmy. Dodali, že velká část příjmů sítě X nyní pochází od menších podniků.

Vedoucí pracovníci společnosti X, včetně výkonné ředitelky Lindy Yaccarinové, na schůzkách se zaměstnanci nicméně připustili, že firma stále čelí problémům při obnovování příjmů z reklamy. Ty se dostaly pod silný tlak, když Musk firmu předloni za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun) koupil.

Yaccarinová při setkáních se zaměstnanci poukazovala na vzestup zájmu o inzerci na síti X mezi malými a středními podniky. Podle zdrojů listu The New York Times, které se zúčastnily schůzek, však vedoucí pracovníci neposkytli aktuální údaje o příjmech sítě X. Tyto zdroje rovněž upozornily, že návrat inzerentů nemusí automaticky znamenat zvýšení příjmů z reklamy.

Na polovině příjmů

Podnik po Muskově převzetí prošel rozsáhlými změnami. Ty vedle změny názvu z Twitteru na X zahrnovaly rovněž propuštění většiny zaměstnanců a uvolnění pravidel pro regulaci obsahu. Podle kritiků se tak otevřela cesta k nenávistným projevům nebo šíření nepravdivých informací. Obavy ohledně nedostatečné regulace obsahu a některé Muskovy kontroverzní výroky vedly k tomu, že řada inzerentů se od sítě X distancovala. Loni se příjmy z reklamy společnosti X ve Spojených státech podle odhadů společnosti Emarketer propadly zhruba o 52 procent.

Musk je mimo jiné výkonným ředitelem firmy na výrobu elektromobilů Tesla a zakladatelem společností SpaceX a Neuralink. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg je s majetkem zhruba za 207 miliard dolarů (4,8 bilionu korun) nejbohatším člověkem na světě.

Akcionáři Tesly ve čtvrtek Muskovi znovu schválili rekordní balík odměn v hodnotě 44,9 miliardy dolarů, který začátkem roku zablokoval soud. Odměny mají být vyplaceny postupně při splnění stanovených cílů.

