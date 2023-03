Brusel vyšetřuje, zda Red Bull nevytváří kartely a nezneužívá dominanci na trhu

Evropská komise (EK) provedla v několika členských zemích Evropské unie neohlášené kontroly v prostorách firmy působící v sektoru energetických nápojů. Má podezření, že tato firma porušuje antimonopolní pravidla EU, která zakazují kartelové dohody a zneužívání dominantního postavení na trhu.

Komise o tom informovala v tiskové zprávě, název podniku však nesdělila. Rakouský výrobce energetických nápojů Red Bull později oznámil, že EK učinila neohlášenou kontrolu v jeho provozovnách.

"Komise se obává, že kontrolovaná firma možná porušila antimonopolní pravidla EU, která zakazují kartely a omezující obchodní praktiky," uvedla EK ve zprávě. "Kontrolovaná firma také možná porušila pravidla EU, která zakazují zneužívání dominantního postavení," dodala.

Budeme spolupracovat, říká Red Bull

Společnost Red Bull potvrdila kontrolu úředníků EU, k podezření se ale nevyjádřila. Pouze uvedla, že bude s úředníky spolupracovat.

Evropská komise zdůraznila, že provádění neohlášených inspekcí neznamená, že daná firma se skutečně provinila porušením antimonopolních pravidel. "Neohlášené inspekce jsou předběžným krokem při vyšetřování podezření na praktiky poškozující hospodářskou soutěž," uvedla.

Komise může v případě porušování antimonopolních pravidel vyměřit firmám pokutu až deset procent z jejich celosvětových tržeb.

