Bratři Staňkovi převzali ocenění za proměnu pražské prodejny značky Botas

Oceněná prodejna se nachází v pražské Krakovské ulici, kde před téměř sedmi lety začínala s první prodejnou i značka Vasky, která je nynějším majitelem tradičních českých tenisek Botas. „Toto místo je pro mě srdeční záležitostí. Po sedmi letech se sem vracíme, tentokrát se značkou Botas," uvedl u příležitosti předání plakety za první místo v červencovém kole soutěže majitel obuvní značky a starší z bratrů Václav Staněk.

Václav a Vilém Staňokovi si převzali ocenění za nejlepší maloobchodní prdejnu měsíce července z rukou Kateřiny Pauzarové ze společnosti Visa, která je titulárním partnerem soutěže Visa Czech Top Shop. Spolu s ní se na prodejně sešli partneři soutěže Adam Klofáč z MORIS Design, Petra Březíková z ČSOB, Roman Kotlán za Sdružení pro bankovní karty a v neposlední řadě mediální partneři z časopisu Zboží a prodej Petr Hříbal a Jana Lysáková.

Společnost Botas byla založena v roce 1949 v malém městečku Skuteč, které má dlouhou tradici v obuvnickém průmyslu. Značka se proslavila zejména svými sportovními botami, které se staly ikonou nejen v tehdejším Československu, ale i v zahraničí. Nejznámější model Botas Classic 66, který vznikl v 60. letech, si našel cestu do srdcí milovníků obuvi po celém světě.

V roce 2023 převzala Botas mladá česká značka Vasky, kterou vlastní podnikatel Václav Staněk. Vasky, známé svým zaměřením na tradiční řemeslné postupy a kvalitní materiály, se rozhodly zachovat dědictví Botas a pokračovat v její výrobě pod novým vedením. Tento krok má za cíl nejen obnovit slávu legendární značky, ale také rozšířit její sortiment a přiblížit ji nové generaci zákazníků. Pod vedením Vasky byly navíc otevřeny nové kamenné prodejny, které zákazníci mohou navštívit například v Praze, Brně, Ostravě a v dalších městech.

Při budování brandu je nejdůležitější komunikace

Naši inspektoři ocenili především originální interiér prodejny, který odráží povahu značky, a příjemný a profesionální zákaznický servis. Využití sportovních prvků v interiéru vyzdvihl Adam Klofáč z agentury MORIS Design. „Oceňuji, že se zde podařilo přenést sportovní atmosféru značky do designu prodejny,“ řekl Klofáč.

Na originální vzhled prodejny je pyšný i ředitel značky Botas Vít Staněk. „Myslím, že ocenění jsme získali zejména za způsob využití prostoru. Naším cílem bylo ukázat sportovní stránku značky, proto si zde hrajeme se sportovními prvky. Na podlaze tady například najdete běžeckou dráhu,“ zmiňuje mladší z bratrů a dodává: „Nejdůležitější při budování značky je komunikace – ať už komunikace se zákazníky ohledně nákupu a zboží, ale i o tom, co se děje uvnitř firmy a na čem pracujeme. Taková komunikace nám pomáhá spojit se s našimi zákazníky a vytvořit si s nimi vztah. Mohou tak společně s námi prožívat to samé, co prožíváme i my v Botas.“

Prodejna Botas postupuje mezi dvanáct finalistů soutěže. O celkovém vítězi ročníku se rozhodne až začátkem příštího roku.

