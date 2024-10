Britští finančníci chtějí změnit pohled na zbrojní průmysl

Na firmy ze zbrojního, či chcete-li obranného, průmyslu se část investorů poslední roky dívala skrz prsty. Nyní se tento pohled začíná měnit, a zbrojaři se v očích mnoha správců investičních fondů začínají rehabilitovat. Nejde přitom zdaleka jen o pověst, ale i o financování firem. Debata o zařazení investic do zbrojních společností do udržitelné kategorie se začíná rozjíždět ve Velké Británii.

Britské finanční centrum v londýnské City chce změnit postoj vůči zbrojnímu průmyslu. Ačkoli na ostrovech nejsou žádné překážky, které by bránili v investování do něj, financování firem v obranném sektoru může váznout. Důvodem jsou tři „magická“ písmenka: ESG (environmental, social, governance).

Podle dnes populárního přístupu mají firmy mít ekologické, sociální a veřejně prospěšné cíle. Zbrojní průmysl dosud nebyl ztělesněním této pokud možno udržitelné strategie. Naopak, obor patří dlouhodobě k těm kontroverzním, přičemž se nezřídka protestovalo, nejen mezi studenty, proti investicím do něj. Každý investiční fond, který se se zbrojaři spojí, riskuje, že se část potenciálních klientů bude zdráhat svěřit mu své peníze.

„Bankovní sektor se snaží vycházet vstříc představám a přáním svých klientů nepřímo také tím, že v souladu s měnící se celkovou atmosférou ve společnosti omezuje nebo naopak posiluje poskytování svých služeb těm částem ekonomiky, které jsou v daném období považovány z nějakého pohledu za škodlivé nebo naopak prospěšné. Za škodlivé začaly být už před časem považovány například firmy pornografické nebo zbrojařské, v posledních letech mimo jiné také odvětví zabývající se těžbou a zpracováním fosilních paliv,“ popsal pro Newstream ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Posun po ruské agresi

Jenže situace se začíná měnit. Zejména kvůli válce na Ukrajině přestávají být morální hranice tak jasné. Obranný sektor je nyní v obraně proti ruskému agresorovi klíčový. Debata o změně přístupu k oboru se otevírá ve Velké Británii, přičemž tamější lobbisté citují právě tento důvod, proč by firmy měly být povýšeny do stavu ESG, podle nich totiž má sociální přínos.

„Zejména v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu dochází nyní ve společnosti ke změně názoru na zbrojní neboli více eufemisticky obranný průmysl. Banky v Británii i na evropském kontinentu tuto změnu samozřejmě vnímají, ale svůj negativní postoj mění jen zvolna a velmi opatrně, aby se nevystavily reputačnímu riziku například v případě, že by svými službami napomohly firmě zapletené do porušování sankcí vůči Rusku nebo vůči jiným Evropě nepřátelským zemím,“ vysvětlil situaci Skořepa.

Postoj investorů se však mění i ve stávajících mantinelech. Obranný sektor se v posledních letech stává atraktivním kvůli růstu cen akcií po ruské agresi i zmíněné změně politického klimatu. Obrátila se k němu i pozornost fondů, které se hlásí k ESG cílům. Jak uvádí britský deník Financial Times, třetina z takových fondů v Evropě a Spojeném království sem směřuje část svých prostředků. Ještě v prvním kvartálu roku 2022 tvořily jejich investice do obranného segmentu 3,2 miliard eur, aktuálně je to už 7,7 miliardy.

Bojiště pro kulturní války

Očekává se, že se tématem bude zabývat stále ještě nová britská vláda. Labouristé by byli rádi, aby růstu nepříliš dobře šlapající ekonomiky přispěly i soukromé firmy. Proto by se injekce místním zbrojařům mohla hodit i kabinetu Keira Starmera. Vláda už dříve avizovala, že se bude zabývat zákonem regulujícím agentury, které ESG počínání firem hodnotí, prý kvůli zajištění transparentnosti. Případným změnám však bude jistě předcházet velká debata.

Jak uvádí Politico, ožehavé téma se může stát rozbuškou pro kulturní války. Podobná bitva ostatně probíhá na opačné straně Atlantiku. Pro konzervativní a republikánskou část politického a společenského spektra jsou písmenka ESG toxickou nálepkou ohrožující americkou ekonomiku, pro zastánce je zase nemyslitelné, že by značku výrobci zbraní zkompromitovaly – což je nyní aktuální v souvislosti s americkou podporu Izraele a konflikty v Gaze a Libanonu.

I v Británii má vstřícný přístup vůči zbrojnímu průmyslu řadu odpůrců. „Zahrnutí investic do zbrojních společností do fondů pro životní prostředí, sociální oblast a správu věcí veřejných by znamenalo zesměšnění celého konceptu,“ uvedla pro Politico mediální koordinátorka organizace Campaign Against Arms Trade Emily Appleová. Kvůli spolupráci s Izraelem se dostala schytala kritiku i banka Barclays.

Změna tedy určitě nepřijde ze dne na den. A musíme se připravit, že ani jedna ze stran sporu nebude diskutovat v rukavičkách.