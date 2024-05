Němci chtějí ve výrobě zbraní konkurovat USA. Rheinmetall navrhuje vznik zbrojního konsorcia

Německá zbrojovka Rheinmetall představila myšlenku vytvoření evropského zbrojního konsorcia, které by lépe konkurovalo společnostem z USA. Firma sama se chce stát celosvětovým hráčem v rychle se rozvíjejícím zbrojním průmyslu, řekl podle agentury Reuters generální ředitel Rheinmetallu Armin Papperger na setkání s novináři.

Firma od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 výrazně těží z růstu výdajů na obranu. V letošním roce očekává rekordní tržby více než deset miliard eur (250 miliard korun) a objem zakázek by měl dosáhnout 60 miliard eur. Papperger také očekává, že tržní kapitalizace firmy se zvýší na 50 miliard eur ze současných 22 miliard eur, avšak neuvedl, za jakou dobu by se tak mělo stát.

„Chceme se stát celosvětovým hráčem a v současné době to zvládneme sami díky našemu dobrému cash flow,“ uvedl Papperger. Dodal, že Rheinmetall bude usilovat o akvizice v USA, ale také navrhl vytvoření velkého konsorcia evropských zbrojovek.

„Domnívám se, že by mělo smysl založit evropskou systémovou skupinu, která by měla obrat kolem 30, 35 miliard (eur), abychom mohli konkurovat Američanům, to je určitě možné,“ řekl Papperger. Mezi další významné hráče v Evropě podle něj patří firma Leonardo, která má podstatně nižší tržní kapitalizaci než Rheinmetall, a francouzská KNDS. Nenaznačil ale, zda se již uskutečnily nějaké rozhovory o vytvoření případného konsorcia.

