Rusové jednali v Číně o vojenské spolupráci

Ruský ministr obrany Andrej Belousov vedl v Číně „obsažné rozhovory“ s čínskými představiteli o posílení vojenské spolupráce obou zemí. Podle agentury Reuters to uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě.

„Vojenské resorty Ruska a Číny jsou zajedno v hodnocení globálních procesů a mají společný pohled na to, co je třeba v současné situaci udělat,“ citovalo Belousovo prohlášení jeho ministerstvo na telegramu.

Belousov uvedl, že vedl s místopředsedou Ústřední vojenské komise čínské komunistické strany Čang Jou-siaem „velmi obsažná“ jednání.

Čínské ministerstvo obrany po setkání sdělilo, že obě strany doufají v prohloubení a rozšíření vojenských vztahů a pokračování osobních setkání na vysoké úrovni.

Belousovova návštěva Pekingu se uskutečnila v době, kdy čínská armáda uspořádala rozsáhlé vojenské cvičení u Tchaj-wanu, které označila za varování před „separatistickými činy“ Tchaj-peje. Tchaj-wan a Spojené státy manévry odsoudily.

Partnerství „bez hranic“

Čína a Rusko vyhlásily partnerství „bez hranic“ v únoru 2022, kdy prezident Vladimir Putin navštívil Peking. Bylo to necelé tři týdny předtím, než vydal rozkaz k invazi na Ukrajinu.

Letos v květnu se Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zavázali k "nové éře" partnerství mezi dvěma hlavními protivníky Spojených států, které označili za agresivního hegemona studené války rozsévajícího chaos po celém světě.

Putin a Si se rovněž dohodli na prohloubení svého „strategického partnerství“, uvedl bez bližších podrobností Belousov.

Rusko minulý týden uvedlo, že stojí za Čínou v otázkách týkajících se Asie, včetně její kritiky údajné snahy Spojených států o rozšíření svého vlivu a „záměrných pokusů“ Washingtonu o vyhrocení situace kolem Tchaj-wanu.

USA tvrdí, že Čína podporuje ruské válečné úsilí na Ukrajině dodávkami zboží, které je možné použít i pro vojenské účely, včetně mikroelektroniky. Čína tvrdí, že zbraně neposkytla žádné z válčících stran a že běžný obchod s Ruskem by neměl být přerušen ani omezen.