Miliardáři Michalu Strnadovi se daří nadmíru výtečně. Jeho Tatra Defense Vehicle ztřicetinásobila zisk

Válka za humny je velkou příležitostí pro místní firmy vyrábějící bojovou a obrannou techniku. Potvrzují to výsledky společnosti Tatra Defence Vehicle patřící do Czechoslovak Group Michala Strnada, které se vloni podařilo výrazně zvýšit tržby i zisk.

Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která se v Kopřivnici na Novojičínsku specializuje na výrobu, opravy a modernizaci vojenských vozidel, zečtyřnásobila své tržby z předloňských 234,6 milionu na 950,1 milionu korun v roce 2022.

Čistý zisk jí stoupl téměř třicetinásobně: zatímco v roce 2021 činil 3,7 milionu, loni to bylo 109,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Firma, která patří do holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, vyrábí mimo jiné vozidla Pandur II a Titus, která využívá i česká armáda. Podílí se i na zakázce pro belgickou armádu.

„Vzhledem k již uzavřeným smlouvám na strategické projekty lze v dalších letech očekávat stabilní vývoj společnosti, a to zejména v oblasti výroby a servisu vojenské techniky,“ uvedl ve výroční zprávě člen představenstva Tomáš Jurenka.

Vozidla pro Belgičany

Do portfolia Tatry Defence Vehicle patří například výroba, údržba a opravy obrněných vozidel Pandur II a Titus. Pandury využívá i česká armáda. TDV se podílí například i na zakázce 879 vozidel pro belgickou armádu, z nichž výroba posledních by se měla uskutečnit v roce 2025.

V roce 2022 zaměstnával podnik průměrně 174 lidí, o 51 více než v roce 2021.

V červenci CSG oznámil, že se v TDV chystá investovat více než 300 milionů korun do stavby nové výrobní haly. Díky investici by mělo vzniknout 40 až 60 pracovních míst. CSG aktuálně pracuje na projektové dokumentaci a stavebním povolení pro novou halu.

