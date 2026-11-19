Bohatí Češi se bojí, že stát selže. Kufry ale nebalí
Běžní Češi se bojí inflace a drahých energií. Tuzemští dolaroví milionáři mají jiné starosti. Nejvíc je děsí možné selhávání státu a slábnoucí konkurenceschopnost Evropy. Přesto se nechystají balit kufry. Majetek raději rozkládají mezi různé země a měny. Letos podle průzkumu J&T Banky zbohatlo 85 procent z nich a další růst bohatství očekává téměř osm z deseti boháčů.
Bohatí Češi hledí na budoucnost země s obavami, své peníze z ní ale hromadně nestahují. Zatímco většinu veřejnosti trápí především inflace a ceny energií, dolaroví milionáři se více obávají toho, zda bude stát v budoucnu dobře fungovat a jestli Evropa dokáže ekonomicky držet krok se Spojenými státy a Čínou. Přesto většinu svých investic nechávají doma a další růst majetku považují za pravděpodobný.
Ukazuje to 16. ročník průzkumu J&T Banka Wealth Report, kterého se zúčastnilo 335 českých dolarových milionářů. Jde o lidi s disponibilním majetkem určeným k investování v hodnotě nejméně milionu dolarů, tedy přibližně 22 milionů korun. Podle odhadů je takových lidí v Česku více než 30 tisíc.
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Rozdíly v tom, co jednotlivé skupiny považují za největší ohrožení svého majetku, jsou výrazné. Zatímco 42 procent běžné veřejnosti se obává inflace a 36 procent cen energií, mezi dolarovými milionáři vede strach z budoucího špatného fungování státu. Ten zmiňuje 42 procent respondentů. Dalších 38 procent se obává ztráty konkurenceschopnosti Evropy vůči USA a Číně, 37 procent války na Ukrajině a 35 procent dopadů krize na Blízkém východě.
„Kdo v Česku vlastní nebo řídí firmu a má tu většinu majetku, sleduje víc než veřejnost dlouhodobé otázky, jako jsou předvídatelná pravidla nebo schopnost Evropy držet krok s USA a Čínou. Geopolitika se navíc definitivně stala součástí investičního rozhodování vzhledem ke svým dopadům na ceny energií, inflaci i hospodářský růst,“ říká ekonom J&T Banky Adam Ruschka.
Typickému českému dolarovému milionáři je podle průzkumu 59 let. Majetek si zpravidla vybudoval vlastní podnikatelskou činností nebo vrcholovou manažerskou kariérou. Ekonomicky aktivních přitom zůstává 69 procent dotázaných.
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Plán B mají. Místo útěku z Česka sázejí na zahraniční investice
Navzdory geopolitickým rizikům a obavám o budoucnost státu se čeští boháči do zahraničí stěhovat nechystají. Jejich pojistkou proti problémům je především rozložení majetku. Část prostředků v cizích měnách drží 36 procent dolarových milionářů, zatímco v běžné populaci pouze šest procent lidí. Do více zemí investuje třetina milionářů, mezi ostatními Čechy jen každý desátý.
Druhé občanství nebo rezidenci v jiné zemi má či zvažuje pouze 13 procent dotázaných milionářů. Přibližně pětina vlastní rezervu ve fyzickém zlatě nebo vlastní zdroj energie. Žádné opatření na ochranu svého majetku nepodnikla čtvrtina bohatých respondentů, zatímco mezi běžnou veřejností je to 42 procent.
Čtyři z pěti českých dolarových milionářů navíc stále drží většinu svých investic v tuzemsku. Alespoň polovinu investic v zahraničí má 19 procent z nich, zatímco v roce 2017 to bylo 13 procent. S Českem spojují také budoucnost svých rodin. Tuzemské vysoké školy by svým dětem a vnoučatům doporučilo 77 procent dotázaných.
„Mají tu silné kořeny, byznysové vazby a věří, že Česko má další generaci co nabídnout. Plán B pro ně proto není budování druhého domova někde daleko za hranicemi. Ochranu před riziky řeší spíš diverzifikací – cizími měnami a investicemi v zahraničí,“ vysvětluje Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
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Osm z deseti čeká další bohatnutí. Peníze vydělávají stále více investicemi
Obavy o budoucnost Česka ani geopolitické napětí milionářům příliš neubírají na optimismu. Celkem 85 procent dotázaných uvádí, že jim letos majetek vzrostl. Tempo bohatnutí však zpomalilo. O více než deset procent si polepšila jen pětina respondentů, zatímco loni to byla třetina. Další růst majetku v příštím období očekává 79 procent milionářů.
Významnou roli přitom hrají investice. Zatímco základem jejich bohatství zpravidla zůstává podnikání, výnosy z finančních aktiv nabývají na důležitosti. Akcie jako jeden ze zdrojů růstu svého majetku uvádí polovina dolarových milionářů, oproti 31 procentům v roce 2020. Rostoucí význam má také private equity, tedy investování do neveřejně obchodovaných firem. Jeho podíl mezi uváděnými zdroji růstu majetku se od roku 2022 zvýšil ze 14 na 26 procent.
Domácí ekonomice ale milionáři žádné nadšené hodnocení nevystavili. Z investičního pohledu jí dávají 5,2 bodu z deseti, tedy méně než loni, kdy to bylo 5,5 bodu. Stále je to však lepší hodnocení než v roce 2022, kdy se ekonomika potýkala s vysokou inflací.
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Umělou inteligenci používají skoro všichni. Své peníze jí ale nesvěří
Zajímavý rozpor ukazuje průzkum také v přístupu k umělé inteligenci. Tu dnes využívá 87 procent dolarových milionářů a třem čtvrtinám usnadňuje práci i každodenní život. Když ale přijde na správu majetku, jejich důvěra v technologie výrazně slábne.
Pokud by se investiční doporučení umělé inteligence zásadně rozcházelo s názorem jejich finančního poradce, 56 procent dotázaných by dalo přednost člověku. Na stranu AI by se postavila necelá dvě procenta respondentů. Nejdůležitějším zdrojem investičních informací tak pro ně nadále zůstává bankéř, jehož význam podle průzkumu v posledních letech dokonce vzrostl.
„AI vám málokdy oponuje, snaží se hlavně vyhovět, a rizika sama neukáže, když se na ně správně nezeptáte. Osobní zkušenost s minulými krizemi a selský rozum nenahradí,“ upozorňuje Koděra.
Přesto milionáři v umělé inteligenci vidí velkou investiční příležitost. Dvě třetiny považují současnost za vhodnou dobu pro investice do společností dodávajících software a hardware pro AI. Zároveň se však 61 procent z nich obává vzniku technologické bubliny.
Zbohatli, teď chtějí zpomalit. Tři čtvrtiny už ubraly pracovní tempo
S rostoucím věkem se mění také přístup bohatých Čechů k penězům. Generace podnikatelů, která začínala po roce 1989, se dnes podle J&T Banky stále více soustředí na ochranu vybudovaného majetku a jeho předání další generaci. Místo honby za co nejrychlejším růstem se do popředí dostávají zdraví, rodina a osobní život.
Zdravotní komplikace považuje za hrozbu pro svůj majetek 39 procent dolarových milionářů a vyhoření čtvrtina. Celkem 75 procent respondentů uvádí, že v posledních letech vědomě zpomalilo pracovní tempo ve prospěch soukromého života. Pravidelně sportuje 77 procent dotázaných, většinou alespoň třikrát týdně.
„Generace, která po revoluci zakládala firmy, je dnes kolem šedesátky a investice pro ni začínají být tím, čím dřív byla firma. Zatímco dřív se rozhovory točily kolem toho, jak rychle růst, dnes se mnohem častěji ptají, jak ochránit, co již vybudovali, a jak to jednou dobře předat dětem,“ říká obchodní ředitelka J&T Banky Alena Tkáčová.
Průzkum J&T Banka Wealth Report 2026 vznikl ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd v září letošního roku. Zapojilo se do něj 476 dolarových milionářů z Česka a Slovenska, z toho 335 českých respondentů. Pro srovnání odpovídalo také 1001 Čechů z reprezentativního vzorku veřejnosti.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.