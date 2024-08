Akcie Buffettova impéria strčí index S&P 500 do kapsy

Akcie společnosti Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta dlouhodobě rostou více než hlavní světové akciové indexy. Analytici se shodují, že investovat do Buffettova konglomerátu může být vhodnou investiční strategií.

Warren Buffett patří mezi nejbohatší lidi na světě a také nejuznávanější hodnotové investory v historii. Společnost Berkshire Hathaway koupil v roce 1965 a za 59 let dokázal zhodnotit její akcie v průměru o téměř 20 procent za rok. Pro srovnání, index S&P 500 nabídl zhruba poloviční zhodnocení.

„Vzhledem k vysokému nacenění celého amerického akciového trhu a stále visícím otazníkem nad tím, zda se americké ekonomice podaří hladce přistát, se zdá diverzifikace z indexu S&P 500 do akcií Bekrshire jako rozumná volba, přestože také nejsou zrovna nejlevnější,“ myslí si Jan Bystřický, akciový analytik České spořitelny.

„Berkshire Hathaway je vhodným diverzifikačním prvkem akciového portfolia pro investory, kteří chtějí poměrně konzervativně investovat do private equity v oblasti finančních služeb a zejména pojišťoven,“ uvedl analytik XTB Tomáš Cverna.

Hodnota Buffettova impéria se podle Bystřického seskládá ze tří částí. První jsou přímo vlastněné privátní společnosti, které na burze koupit nelze. Druhá jsou burzovně obchodované firmy. Hodnota jejich akcií ke konci června v portfoliu Berkshire byla necelých 285 miliard dolarů. Přibližně 72 procent celkové reálné hodnoty společnosti je soustředěno jen v pěti společnostech: American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola a Chevron. „Akciové portfolio je tedy koncentrovanější a naplněné obecně tradičnějšími firmami, než je tomu v případě S&P indexu,” podotýká Bystřický.

Třetí a stále významnější částí hodnoty firmy je hotovost a její ekvivalenty. Sem patří například krátkodobé americké dluhopisy, v nichž má Berkshire zainvestováno asi 277 miliard dolarů. „Hodnota hotovosti a jejich ekvivalentů v portfoliu firmy neustále narůstá, mezikvartálně o téměř 32 procent,“ všímá si Bystřický. Proč? Chystá snad Buffett další velké nákupy?

„Nezdá se, že by si Buffett myslel, že ve veřejně obchodovaných akciích jsou atraktivní příležitosti, včetně jeho vlastních. Dělá mi starosti, co si myslí o trzích a ekonomice,“ řekl již dříve agentuře Reuters Jim Shanahan, analytik společnosti Edward Jones.

Agentura Bloomberg loni na jaře uskutečnila průzkum mezi 352 profesionálními a drobnými investory, kterých se zeptala, zda v horizontu pěti let nabídnou lepší zhodnocení akcie konglomerátu Berkshire Hathaway, nebo celý index S&P 500. Více než polovina oslovených se vyslovila ve prospěch Buffettovy investičky. Třetina z nich pak vyhlíží podobnou výkonnost. Pro doplnění, za 59 let zaostala Buffettova investička za výkonností S&P 500 ve 20 letech, tedy 39 let se jí index podařilo porážet.

Ne vždy se Warren Buffett trefí. Za oněch 59 let v 11 letech akcie Berkshire dokonce poklesly. A letos, zdá se, se slavný věštec z Omahy také přepočítal. V prvním letošním pololetí prodal polovinu akcií, které v Applu držel. A ačkoli byl začátek srpna pro bigtechy krvavý, přišlo rychlé zotavení. A akcie Applu si od konce června připsaly 7,5 procenta. Server Investors.com tak spočítal, že Buffett se svou sázkou připravil o 6,2 miliardy dolarů.

