Marek Kalbáč se vrací do Renomia Group, bude řídit expanzi skupiny v regionu střední Evropy

Do Renomia Group se po pěti letech vrací expert s bohatými zkušenostmi z mezinárodního pojišťovacího trhu Marek Kalbáč. Od listopadu působí na pozici ředitele pro CEE Risk Consulting. Ve své nové roli se věnuje zejména českým a regionálním klientům s mezinárodním přesahem a rozvojovým projektům v regionu střední Evropy.

Renomia své služby poskytuje prostřednictvím dceřiných společností ve třinácti evropských zemích a díky strategickému partnerství s firmou Gallagher se dovede postarat o rozvoj svých klientů na všech kontinentech.

„Zřetelně vnímám, jak se Renomia za posledních několik let výrazně posunula kupředu, ať už v poskytování služeb nebo v rozvoji a investicích na středoevropském trhu. Společně s hodnotami rodinné firmy je to na trhu jedinečná kombinace, která mne motivovala k návratu do firmy,“ říká staronový člen managementu společnosti Marek Kalbáč.

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze Kalbáč v Renomia působil mezi roky 2007 a 2019, a to i na pozici ředitele pro globální služby. Následně se několik let věnoval korporátnímu a specializovanému pojištění v jiných makléřských společnostech.

Renomia se řadí mezi významné mezinárodní společnosti v oboru pojištění a risk managementu. V roce 1993 ji založila Jiřina Nepalová se svými syny Jiřím a Pavlem. Podle magazínu Forbes patří Renomia mezi 30 největších českých rodinných firem.

