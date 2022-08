Ladislav Bartoníček končí v čele dozorčí rady. Nahradí ho Lubomír Král

V čele dozorčí rady českého mobilního operátora O2 skončil její dosavadní předseda Ladislav Bartoníček. Skupina PPF, která je vlastníkem firmy, na jeho místo dosadila Lubomíra Krále, který je společně s Vladimírem Mlynářem členem představenstva skupiny PPF. Upozornil na to server Lupa.cz. Bartoníček, který je od roku 2007 minoritním akcionářem PPF, z rady odstoupil.

Bartoníček byl v rámci PPF zodpovědný od roku 2018 za strategické řízení investic do telekomunikací, médií a biotechnologií. Byl tedy i u akvizic právě společností O2 a CETIN a vytěsňování minoritních akcionářů. Od března 2021 do letošního června byl také výkonným ředitelem PPF. Ve funkci ho letos nahradil Jiří Šmejc.

O2 má v Česku tříčlennou dozorčí radu. Vedle Krále v ní působí místopředseda Pavel Milec a členka Kateřina Márová. Tříčlenné je i představenstvo firmy, které z pozice předsedy vede Jindřich Fremuth. Dalšími členy jsou místopředseda Tomáš Kouřil a Václav Zakouřil.

Operátor v loni podle neúplných výsledků za tři čtvrtletí vykázal čistý zisk meziročně o 12,9 procenta na 4,89 miliardy korun. Provozní výnosy stouply o 2,9 procenta na 30,08 miliardy korun. Hlavními zdroji růstu byly výnosy z O2 TV, mobilních dat, informačních a komunikačních technologií a růst výnosů na Slovensku. Vlastníkem O2 je investiční skupina PPF, která ovládá 100 procent firmy.

