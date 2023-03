Rekordní rok pro Saudi Aramco, společnost loni zvýšila čistý zisk na 161,1 miliardy dolarů

Ropná společnost Saudi Aramco, kterou vlastní saúdskoarabský stát, loni zvýšila čistý zisk o 46 procent na rekordních 161,1 miliardy dolarů (3,6 bilionu korun). Přispěly k tomu vyšší ceny energií, nárůst prodaných objemů a lepší marže u rafinovaných produktů. Firma o tom informovala ve výsledcích hospodaření. Jedná se o nejvyšší roční zisk, který kdy vykázala nějaká ropná a plynárenská společnost, a zisk je téměř trojnásobný v porovnání s loňským ziskem energetické firmy ExxonMobil, která je největším producentem ropy v USA. Rekordní zisky za loňský rok v únoru dále oznámily konkurenční podniky BP, Shell, již zmíněný Exxon Mobil či Chevron.

„Předpokládáme, že ropa a zemní plyn zůstanou v dohledné budoucnosti nezbytné. Naše odvětví reálně ohrožují nedostatečné investice, které by mohly přispět i k vyšším cenám energií,“ uvedl generální ředitel společnosti Aramco Amín Násir.

Společnost se z tohoto důvodu zaměřuje nejen na rozšiřování produkce ropy, plynu a chemických látek, ale také na investice do nových nízkouhlíkových technologií s potenciálem dosáhnout dalšího snížení emisí, dodal.

Investiční náklady společnosti Aramco loni vzrostly o 18 procent na 37,6 miliardy dolarů. Tento rok firma očekává, že se budou pohybovat v rozmezí 45 až 55 miliard dolarů.

Volný peněžní tok firmy dosáhl v roce 2022 rekordní výše 148,5 miliardy dolarů. V roce 2021 činil 107,5 miliardy dolarů. Společnost vyhlásila za čtvrté čtvrtletí dividendu ve výši 19,5 miliardy dolarů, což je o čtyři procenta více než v předchozím čtvrtletí.

Ceny ropy v roce 2022 značně kolísaly. Stoupaly kvůli geopolitickým obavám v souvislosti s válkou na Ukrajině, posléze klesaly kvůli slabší poptávce z Číny, která je největším dovozcem ropy na světě, a obavám z hospodářského poklesu.

Poté, co ruská invaze na Ukrajinu narušila globální toky ropy, vystoupala cena severomořské ropy Brent v loni březnu na 139,13 dolaru za barel. To je nejvyšší hodnota od roku 2008. V pátek cena ropy Brent uzavřela pod 83 dolary za barel.