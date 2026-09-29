AMD zbrojí proti Nvidii. Za AI startup World Labs dá 8,2 miliardy dolarů
AMD dál posiluje svou pozici v boji o umělou inteligenci. Výrobce čipů kupuje startup World Labs za 8,2 miliardy dolarů a spolu s ním získá špičkový výzkumný tým, pokročilé AI modely i jejich zakladatelku Fei-Fei Li. Akvizice má AMD pomoct zrychlit vývoj vlastního hardwaru i softwaru a lépe konkurovat Nvidii.
AMD výrazně posiluje své ambice v umělé inteligenci. Výrobce čipů se dohodl na převzetí startupu World Labs za 8,2 miliardy dolarů, přičemž celá transakce proběhne výměnou za akcie. Pokud ji schválí regulační úřady, měla by být dokončena do konce letošního roku. Pro AMD jde o další krok ve snaze rozšířit záběr daleko za samotnou výrobu čipů a nabídnout zákazníkům širší AI ekosystém.
Podle článku agentury Bloomberg chce AMD akvizicí získat především tým špičkových výzkumníků, jejich modely a know-how, které firmě pomůže lépe pochopit další směr vývoje umělé inteligence. To je důležité i pro samotný návrh budoucího hardwaru. „Čím lépe rozumíte celému řetězci od začátku do konce, tím lepší systém dokážete postavit,“ uvedla šéfka AMD Lisa Su. Právě propojení hardwaru, softwaru a AI výzkumu má být jedním z hlavních důvodů, proč se firma pro převzetí World Labs rozhodla.
AI agenti se stále častěji dostávají mimo prostředí, ve kterém mají být bezpečně testováni. Nvidia proto přichází s novým systémem, který má jejich pohyb v reálném čase hlídat, omezovat přístup k citlivým částem systému a podezřelé agenty během milisekund izolovat. Firma tvrdí, že podobná technologie mohla zabránit i nedávnému incidentu kolem Hugging Face.
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Zprávy z firem
AI agenti se stále častěji dostávají mimo prostředí, ve kterém mají být bezpečně testováni. Nvidia proto přichází s novým systémem, který má jejich pohyb v reálném čase hlídat, omezovat přístup k citlivým částem systému a podezřelé agenty během milisekund izolovat. Firma tvrdí, že podobná technologie mohla zabránit i nedávnému incidentu kolem Hugging Face.
World Labs přináší AI pro fyzický svět
World Labs se zaměřuje na takzvané world models, tedy modely schopné vytvářet a rekonstruovat trojrozměrná prostředí a pracovat s aplikacemi ve fyzickém světě. Startup vidí využití například v robotice, vědeckém výzkumu nebo v průmyslových zařízeních. Firma vznikla v roce 2024 a zaměstnává zhruba 70 lidí, včetně týmu odborníků na robotiku, který získala při červencové akvizici startupu SceniX.
Klíčovou postavou celého obchodu je zakladatelka a dosavadní šéfka World Labs Fei-Fei Li, uznávaná výzkumnice a počítačová vědkyně ze Stanfordovy univerzity. Po dokončení akvizice nastoupí do AMD jako výkonná viceprezidentka a hlavní vědecká pracovnice a bude přímo podřízena Lise Su. Podle Li je spojení s AMD logickým krokem i proto, že další růst World Labs vyžaduje stále větší výpočetní výkon. Propojení se silným výrobcem čipů by podle ní mohlo urychlit vzájemný vývoj hardwaru i softwaru.
AMD chce prodávat celý AI ekosystém
Akvizice má zároveň rozšířit nabídku AMD pro zákazníky z oblasti datových center, která jsou dnes největším zdrojem příjmů firmy. AMD chce vedle čipů nabídnout také AI modely a další softwarové nástroje tak, aby zákazníci mohli nové systémy rychleji nasadit do provozu. „Budete mít k dispozici jak otevřené, tak proprietární modely,“ uvedla Su s tím, že AMD chce svou roli v této oblasti dál rozšiřovat.
Právě podobný model už dlouhodobě prosazuje Nvidia. Ta neprodává pouze samotné AI čipy, ale propojuje je se softwarem, dalšími zařízeními a službami. Díky tomu mohou zákazníci své výpočetní systémy nasadit rychleji a v jednom technologickém prostředí. AMD se nyní zjevně snaží nabídnout podobně široký balík.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Nvidia stále vede, AMD ale rychle roste
Na trhu s AI akcelerátory zůstává AMD výrazně za Nvidií, která má dominantní postavení. Lisa Su se nicméně snaží rozdíl zmenšovat novými produkty a tvrdí, že některé z nich už mohou nabídku většího rivala výkonově překonat. K tomu teď firma přidává i vlastní AI modely a výzkumné kapacity.
Investoři zatím této strategii věří. Akcie AMD letos téměř ztrojnásobily hodnotu a tržní kapitalizace společnosti se dostala zhruba na jeden bilion dolarů. Nvidia je stále výrazně větší a s hodnotou přes pět bilionů dolarů zůstává nejhodnotnější firmou světa. Její akcie ale letos rostou podstatně pomaleji, přibližně o 22 procent.
Zatímco Nvidia nedávno oznámila převzetí AI startupu Hugging Face za přibližně 13 miliard dolarů, AMD nyní odpovídá vlastním miliardovým obchodem. Souboj dvou čipových rivalů se tak stále více přesouvá z čistého hardwaru k tomu, kdo dokáže zákazníkům nabídnout kompletnější AI platformu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.