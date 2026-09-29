Kanadský alkohol, mléčné výrobky i motocykly mají v USA stopku
Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou má další kapitolu. Washington zakázal dovoz části kanadských mléčných výrobků, většiny alkoholu a motocyklů, zatímco prezident Donald Trump znovu tvrdí, že se Kanada k USA chová nespravedlivě a brzy přijde s nabídkou na zrušení cel.
Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dál vyostřuje. Ode dneška začal v USA platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa 8. září a představuje další krok v obchodní válce mezi oběma sousedními zeměmi.
Napětí se výrazně zvýšilo už v srpnu, kdy Spojené státy po neúspěšných obchodních jednáních uvalily padesátiprocentní clo na vybrané kanadské zboží v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů, tedy téměř 430 miliard korun. Ottawa odpověděla odvetnými cly ve výši 15 až 50 procent na americké zboží v obdobné hodnotě.
Donald Trump se tento týden pokusil znovu ukázat sílu Spojených států na světové scéně – od projevu v OSN až po summit se Si Ťin-pchingem. Podle agentury Reuters ale jeho diplomatická ofenziva zároveň odhalila limity amerického prezidenta: válka s Íránem se vleče, vztahy se spojenci se zhoršují a Čína vystupuje sebevědoměji. Trump navíc čelí rostoucímu odporu zahraničních lídrů právě ve chvíli, kdy jeho republikány čekají listopadové volby do Kongresu.
Velká gesta, málo výsledků. Trump chtěl ukázat sílu, místo toho svět viděl limity jeho moci
Politika
Donald Trump se tento týden pokusil znovu ukázat sílu Spojených států na světové scéně – od projevu v OSN až po summit se Si Ťin-pchingem. Podle agentury Reuters ale jeho diplomatická ofenziva zároveň odhalila limity amerického prezidenta: válka s Íránem se vleče, vztahy se spojenci se zhoršují a Čína vystupuje sebevědoměji. Trump navíc čelí rostoucímu odporu zahraničních lídrů právě ve chvíli, kdy jeho republikány čekají listopadové volby do Kongresu.
Trump pozdější zákaz dovozu části kanadské produkce zdůvodnil tím, že Kanada podle něj nadále diskriminuje americký obchod. Kanadská vláda ale zatím podle BBC nechystá další odvetná opatření. Premiér Mark Carney navíc uvedl, že nový zákaz bude mít na kanadskou ekonomiku pouze mírný dopad.
Washington na dohodu nespěchá
Politická rétorika mezi Washingtonem a Ottawou přitom zůstává ostrá a obchodní rozhovory zatím nevykazují známky průlomu. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer v rozhovoru pro CNBC uvedl, že Trump je se současným nastavením vztahů s Kanadou spokojený.
„Občas nám zavolají a pak vedeme dobré rozhovory o možných dohodách. Z naší strany však není žádný spěch,“ řekl Greer.
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Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Podobně vystupuje i samotný Trump, který Kanadu v pondělí znovu ostře kritizoval. „Problém je v tom, že se ke Spojeným státům chovají velmi nespravedlivě,“ prohlásil. Následně Kanadu označil za „jednu z nejhorších zemí na celém světě“.
Americký prezident současně tvrdí, že Ottawa má o dohodu s Washingtonem výrazný zájem. „Chtějí se s námi dohodnout a pořád nám volají,“ řekl novinářům. Podle Trumpa by Kanada mohla v příštích týdnech přijít s nabídkou na zrušení všech cel na dovoz ze Spojených států.
Obchodní vztahy mezi oběma zeměmi tak zůstávají ve fázi otevřeného politického i ekonomického tlaku. Zatímco Washington dává najevo, že s dohodou nespěchá, Ottawa podle dostupných vyjádření zatím na další eskalaci odpovídat nechce.