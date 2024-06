Amazon navyšuje investice v Německu o dalšího čtvrt bilionu. A chystá masivní nábor

Amazon investuje v Německu dalších deset miliard eur. Velká část z nových investic půjde do cloudu. Mimo to chystá Amazon v Německu obří nábor, přijmout by měl až 4000 nováčků.

Americká internetová společnost Amazon investuje do roku 2026 v Německu dalších deset miliard eur (249 miliard korun). Větší část půjde do cloudových služeb, zbylé peníze pak do rozšíření logistiky a robotiky a do dvou nových sídel společnosti. Německá centrála Amazonu to uvedla ve svém dnešním sdělení. Počet zaměstnanců německého Amazonu by se měl do konce roku zvýšit na 40 tisíc stálých pracovníků z loňských přibližně 36 tisíc, uvedla agentura DPA.

Celosvětově společnost, která podniká i v České republice, zaměstnává více než 1,5 milionu lidí, z nichž většina pro ni pracuje ve Spojených státech. Německo je pro Amazon důležitým zahraničním trhem.

V květnu Amazon přišel s novým cloudem pro Evropu s názvem AWS European Sovereign Cloud. Firma do něj hodlá investovat 7,8 miliardy eur. Spolu s ve středu oznámenými investicemi za deset miliard eur skupina vyčíslila celkovou výši investic plánovaných v současné době v Německu na 17,8 miliardy eur.

Zhruba 8,8 miliardy eur zamíří do rozšíření činnosti cloudové dceřiné společnosti Amazon Web Services (AWS) v regionu kolem Frankfurtu nad Mohanem. Její obchodní model je založen na převzetí provozu serverů a IT služeb ve velkých datových centrech AWS pro firemní zákazníky. Podle zdrojů společnosti zahrnuje částka 8,8 miliardy eur výdaje na stavební práce a na provoz datových center a také na dovoz strojů a softwaru.

Podle údajů amerického institutu pro výzkum trhu Synergy Research Group byla společnost AWS v prvním čtvrtletí letošního roku stále nezpochybnitelným lídrem na globálním trhu cloudových služeb s podílem 31 procent. Mírně ale ztrácí pozice ve prospěch globální dvojky, kterým je konkurenční cloud Azure společnosti Microsoft.

Amazon pokračuje v expanzi i v oblasti internetového maloobchodu. V květnu otevřel nové logistické centrum v Erfurtu a koncem léta bude následovat další v Horn-Bad Meinbergu v Severním Porýní-Vestfálsku. Předtím bylo v srpnu 2023 uvedeno do provozu nové logistické centrum v Großenknetenu v Dolním Sasku. Dvě nová sídla společnosti se staví také v Mnichově a Berlíně. Dosud byli zaměstnanci Amazonu v obou městech rozptýleni v několika menších lokalitách. Podle firemních údajů investoval Amazon od roku 2010 v Německu celkem více než 77 miliard eur.

