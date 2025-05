Máme málo obyvatel, přijeďte si vyzkoušet s námi bydlet. Zadarmo, láká východoněmecké město

Chcete bydlet v našem městě? Přijeďte si to vyzkoušet zdarma na 14 dní, láká braniborský Eisenhüttenstadt. Spíš jde ale o neobvyklý nábor zaměstnanců pro tamní ocelárnu.

„Cílíme na všechny, kteří by se mohli chtít přestěhovat do našeho města. Ať už jsou to ti, kteří do Eisenhüttenstadtu musí za prací dojíždět, nebo ti, kteří se chtějí vrátit,“ odkazuje server CNN na prohlášení vedení města.

Z přihlášených vedení města vybere ty, kteří budou od d 6. do 20. září bydlet zdarma v zařízeném bytě.

Eisenhüttenstadt leží na hranici s Polskem asi 96 kilometrů od Berlína. Sídlí v něm největší německá ocelárna, která zaměstnává 2 500 lidí.

Právě nábor kvalifikovaných sil je jedním z důvodů proč městská rada k takovému plánu přistoupila.

Město, v minulosti Stalinstadt, vyrostlo v 50. letech kolem ocelárny a stejně jako mnoho dalších měst v bývalém východním Německu bojuje po sjednocení Německa s ochodem obyvatel. V dobách největší slávy tam žilo cca 50 tisíc lidí, dnes je to pouhá polovina.

Mnoho tamních budov z éry socialismu je chráněno jako kulturní památka, což může nalákat i milovníky socialistické achitektury.

