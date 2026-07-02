Google definitivně prohrál. Za zneužívání Androidu zaplatí rekordní pokutu
Google definitivně neuspěl ve sporu o rekordní pokutu za zneužívání Androidu. Soudní dvůr EU potvrdil sankci 4,125 miliardy eur, v přepočtu zhruba 100 miliard korun. Podle Bruselu firma využívala Android k posilování dominance svého vyhledávače a prohlížeče Chrome.
Soudní dvůr Evropské unie potvrdil rekordní pokutu 4,125 miliardy eur, tedy zhruba 100 miliard korun, americké technologické firmě Google ze skupiny Alphabet. Pokutu firmě v roce 2018 vyměřila Evropská komise za to, že Google podle ní zneužíval operační systém Android k potlačení konkurence na trhu vyhledávacích služeb.
Rekordní trest zůstává v platnosti
Původní pokutu 4,342 miliardy eur unijní soud nižší instance v roce 2022 snížil o pět procent, a to kvůli neshodě v jednom z bodů. I po snížení jde ale o nejvyšší pokutu, jakou kdy Evropská komise firmě za porušení soutěžních pravidel vyměřila.
Google podle soudu uložil výrobcům mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatelům mobilních sítí nezákonná omezení s cílem upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Firma prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace vyžadovala upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome.
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Google s odvoláním neuspěl
„Soudní dvůr zamítl odvolání podané společnostmi Google a Alphabet proti uvedenému rozsudku Tribunálu, čímž potvrdil pokutu, která jim byla uložena a kterou Tribunál upravil, za jejich protisoutěžní praktiky související s operačním systémem Android,“ uvedl Soudní dvůr EU.
Dodal, že se ztotožnil s postupem a argumentací soudu nižší instance, tedy Tribunálu.
Brusel jde po Googlu opakovaně
Google dostal od Evropské komise už několik pokut. Loni v září mu Komise vyměřila pokutu 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolních pravidel. Rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů. Google uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Předtím, v červnu 2017, dostal Google od Evropské komise pokutu 2,42 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu. Dopustil se ho tím, že ve svém vyhledávači podle Komise zvýhodňoval svůj další produkt, službu pro porovnávání obchodních nabídek. Google se odvolal, v listopadu 2021 však Tribunál EU odvolání zamítl.
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Další problém: reklama ve vyhledávání
Americký internetový gigant navíc podle agentury Bloomberg čelí novému vyšetřování Evropské komise kvůli podezření, že manipuluje s cenami reklamy ve svém vyhledávači. Brusel firmu podezřívá, že uměle zvyšuje ceny v aukcích reklamy v neprospěch inzerentů.
To by mohlo představovat porušení pravidel hospodářské soutěže, za které může Evropská komise vyměřit pokutu až do výše deseti procent ročních tržeb podniku.
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