Tesla utržila 600 miliard korun. Provozní zisk se jí přesto propadl o 57 procent
Tesla prodala rekordní počet aut a tržby jí vyskočily o 26 procent, ziskovost se ale propadá. Automobilka Elona Muska ve druhém čtvrtletí překročila hranici 28 miliard dolarů tržeb, čistý zisk jí však klesl a provozní marže spadla na 1,4 procenta. Firma zároveň dál sází na autonomní řízení, Robotaxi, baterie a umělou inteligenci.
Americká automobilka Tesla, která patří miliardáři Elonu Muskovi, ve druhém čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o 26 procent na 28,24 miliardy dolarů, tedy zhruba 600 miliard korun. Čistý zisk však klesl o pět procent na 1,11 miliardy dolarů a provozní zisk se propadl o 57 procent na 398 milionů dolarů. Provozní marže se snížila na 1,4 procenta z loňských 4,1 procenta. Vyplývá to z výsledků, které firma zveřejnila.
Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
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Elon Musk přišel o bilionářskou metu rychleji, než ji získal. Pokles akcií SpaceX srazil hodnotu jeho majetku pod 800 miliard dolarů, tedy zhruba 16,9 bilionu korun. Přesto zůstává s obrovským náskokem nejbohatším člověkem planety – druhý Larry Page má podle Bloombergu majetek za 297 miliard dolarů.
Rekordní dodávky vozů
Tržby z prodeje automobilů vzrostly o 23 procent na 20,52 miliardy dolarů, zatímco příjmy v oblasti energetiky a ukládání energie se zvýšily o 13 procent na 3,14 miliardy dolarů. Tržby divize služeb a dalších aktivit stouply o polovinu na 4,58 miliardy dolarů. Firma ve čtvrtletí vykázala rekordních 480 126 dodaných vozů, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu. Výrazně vzrostly také dodávky bateriového ukládání energie.
Tesla dále uvedla, že zahájila výrobu autonomního vozu Cybercab v texaské Gigafactory a pokračuje v rozšiřování služby Robotaxi v několika amerických městech. Současně investuje do rozšiřování výrobních kapacit baterií, výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci a výroby polovodičů. Firma rovněž oznámila, že za posledních 12 měsíců poprvé překročila hranici 100 miliard dolarů v tržbách.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Tesla je největším světovým výrobcem elektromobilů podle tržní hodnoty a kromě osobních vozů rozvíjí také podnikání v oblasti bateriových úložišť, autonomního řízení, robotických technologií a umělé inteligence. V posledních letech firma výrazně investuje do nových výrobních kapacit a infrastruktury s cílem podpořit další růst v automobilovém i energetickém byznysu.
Musk se v posledních letech výrazně angažoval v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.