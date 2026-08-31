Nvidia dál expanduje v AI. Do MediaTeku investuje 3,5 miliardy dolarů
Nvidia investuje 3,5 miliardy dolarů do tchajwanského MediaTeku a dál rozšiřuje síť firem napojených na svůj AI ekosystém. Dohoda má posílit kompatibilitu čipů s technologiemi Nvidie, zároveň ale znovu otevírá otázky kolem takzvaného kruhového financování, při němž firma pomáhá financovat infrastrukturu využívající její vlastní produkty.
Nvidia dál rozšiřuje svůj vliv v oblasti umělé inteligence. Americký výrobce čipů investuje 3,5 miliardy dolarů do tchajwanského MediaTeku a prohloubí s ním dosavadní spolupráci.
Nvidia v rámci dohody odkoupí dluhopisy MediaTeku, které bude možné převést na akcie. Tchajwanská firma zároveň získá přístup k technologiím NVLink Fusion a NVHBM z technologického portfolia Nvidie.
Podle agentury Bloomberg jde o další krok v době, kdy se Nvidia snaží přesvědčit více výrobců, aby jejich čipy byly kompatibilní s jejím dominantním ekosystémem datových center.
Nvidia se podle informovaného zdroje dohodla na koupi platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů (267 miliard korun). Pokud se transakce uskuteční, půjde o jednu z největších akvizic v historii výrobce čipů a další výraznou sázku na pokračující boom umělé inteligence.
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Zprávy z firem
Nvidia se podle informovaného zdroje dohodla na koupi platformy Hugging Face za 12,9 miliardy dolarů (267 miliard korun). Pokud se transakce uskuteční, půjde o jednu z největších akvizic v historii výrobce čipů a další výraznou sázku na pokračující boom umělé inteligence.
MediaTek chce růst proti Broadcomu a Marvellu
MediaTek se podle Bloombergu snaží posílit svou pozici proti firmám Broadcom a Marvell Technology. Jednou z cest je pomoc provozovatelům datových center s vývojem vlastních komponent.
Dohoda zároveň zapadá do širší strategie Nvidie. Nedávno například Amazon oznámil, že nasadí další dva miliony komponent od Nvidie a bude využívat její propojovací technologii také ve vlastních čipech.
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Nvidia investuje do vlastního ekosystému
Podle Bloombergu je investice do MediaTeku dalším příkladem toho, jak Nvidia vkládá peníze do zákazníků, konkurentů i dalších firem působících v AI.
Právě tento model ale část investorů znervózňuje. Kritici upozorňují na takzvané cirkulární neboli kruhové financování, kdy Nvidia pomáhá financovat infrastrukturu potřebnou k používání svých vlastních čipů.
Takové investice mohou podporovat poptávku po produktech Nvidie, zároveň ale vyvolávají otázku, zda firma prostřednictvím financování infrastruktury sama nevytváří část této poptávky.
Nvidia tvrzení, že by tímto způsobem vytvářela falešnou poptávku po svých produktech, důrazně odmítá.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.