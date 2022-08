Ahold zvýšil tržby i zisk. E-shop Bol.com na burzu zatím nepošle

Nizozemský maloobchodní řetězec Ahold Delhaize, provozovatel supermarketů Albert, ve druhém čtvrtletí zvýšil upravený provozní zisk o 5,8 procenta na 880 milionů eur (21,5 miliardy korun), čímž překonal odhady analytiků. Firma zároveň uvedla, že kvůli nepříznivým podmínkám na finančních trzích prozatím neuvede na burzu akcie své součásti Bol.com, jak dříve avizovala.

Analytici očekávali upravený provozní zisk 815 milionů eur. Tržby za skupinu meziročně vzrostly o 15 procent na 21,45 miliardy eur, což je zhruba v souladu s odhady, uvedla agentura Reuters.

Skupina měla v úmyslu akcie nepotravinářské společnosti Bol.com uvést na trh ve druhé polovině letošního roku, plán se ale rozhodla zatím odložit. Až se situace na trzích zlepší, k primární veřejné nabídce akcií (IPO) podniku se vrátí.

Ahold zároveň zlepšil celoroční výhled zisku na akcii a nyní očekává růst kolem pěti procent. V květnu ještě předpovídal mírný pokles, přibližně do pěti procent. „Výsledky za první letošní pololetí managementu poskytují důvěru v to, aby mohl zvýšit výhled růstu základního zisku na akcii na rok 2022,“ uvedl podnik ve zprávě o hospodaření.

Společnost Ahold vstoupila na český trh v roce 1990. V současnosti provozuje po celé republice pod značkou Albert více než 300 hypermarketů a supermarketů. V roce 2016 se Ahold sloučil s belgickou maloobchodní společností Delhaize. Albert v Česku zaměstnává zhruba 20 tisíc lidí a patří k největším soukromým zaměstnavatelům v zemi.