Aféra kolem Nvidie houstne. Huangova milenka byla v kontaktu s čínskou rozvědkou
Skandál kolem amerického čipového gigantu Nvidia nabírá na obrátkách. Milenka bývalého šéfa Jensena Huanga byla déle než rok v kontaktu s čínskou zpravodajskou službou. Akcie firmy už ztratily téměř polovinu hodnoty a ve Washingtonu sílí otázky, zda Trumpova administrativa příliš nepolevila v kontrole vývozu strategických čipů do Číny.
Milostná aféra bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga dostává nový rozměr. Jeho někdejší partnerka Alice Huangová byla od jara 2025 až do letošního podzimu v kontaktu s pracovníkem čínského ministerstva státní bezpečnosti. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na několik zdrojů obeznámených se zpravodajskými informacemi. Zda Huangová pro Čínu skutečně špehovala, ale americké úřady zatím nepotvrdily. Podle newyorského deníku už navíc americké burzovní orgány začaly prověřovat účetnictví Nvidie.
Skandál vypukl na konci října, kdy se objevily informace o Huangově vztahu s ženou podezřelou ze špionáže. Nvidia zahájila vlastní vyšetřování a 12. listopadu oznámila Huangův okamžitý odchod z vedení společnosti. Akcie technologického gigantu se mezitím prudce propadly. Od svého říjnového maxima už odepsaly téměř polovinu hodnoty.
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Miliardové obchody s čipy a podezření z pašování
Alice Huangová přitom měla s Nvidií také významné obchodní vazby. Dříve vedla singapurskou společnost Megaspeed International, která patřila mezi důležité zákazníky amerického výrobce čipů a v minulosti od něj odebírala polovodiče za miliardy dolarů. Od roku 2024 však Megaspeed vyšetřují americké úřady kvůli podezření, že do Číny pašovala pokročilé čipy Nvidie určené pro umělou inteligenci.
Američtí představitelé přesto varují před předčasnými závěry. Ministr spravedlnosti Todd Blanche tento měsíc uvedl, že úřady dosud nedokážou s jistotou říct, zda Huangová byla čínskou špionkou. Stejné stanovisko v neděli zopakoval ředitel amerických tajných služeb Jay Clayton. V rozhovoru pro CNN zdůraznil, že vyšetřování Huangové i její společnosti pokračuje.
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Pod tlakem je i Trumpova administrativa
Aféra už zasáhla také americkou politiku. Zákonodárci z obou hlavních stran zpochybňují, zda administrativa prezidenta Donalda Trumpa nebyla příliš benevolentní při prosazování pravidel pro vývoz strategicky důležitých polovodičů do Číny. Skandál tak znovu otevřel debatu o ochraně amerických technologií a národní bezpečnosti.
Republikánský senátor John Kennedy v nedělním pořadu Meet the Press televize NBC prohlásil, že samotný Huangův milostný vztah je méně podstatný než možné bezpečnostní dopady. Aféru přesto komentoval s ironií. „Pan Huang... udělal, co udělal. Doufám, že si to užil,“ uvedl a dodal, že šlo o „nejdražší sex od dob Heleny Trójské“.
Huangův mluvčí odmítl záležitost komentovat. Nvidia ani čínské velvyslanectví ve Washingtonu na žádosti o vyjádření bezprostředně nereagovaly. Agentuře Reuters se nepodařilo získat ani komentář Alice Huangové.
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