Exšéf Nvidie Huang čelí dalším odhalením. Stopa vede k Huawei
Třetí údajná milenka, podezření na čínskou špionáž a obchodní vazby sahající až k Huawei. Skandál kolem bývalého šéfa Nvidie Jensena Huanga dostává další rozměr. Podle CNBC měla podnikatelka spojovaná s Huangem podíly ve firmách napojených na čínského technologického konkurenta Nvidie. Agentura Reuters mezitím odhalila další údajný mimomanželský vztah a americký Kongres chce Huanga vyslechnout kvůli bezpečnostním rizikům. Akcie čipového giganta dál ztrácejí.
Skandál, který připravil Jensena Huanga o vedení jednoho z nejhodnotnějších technologických podniků světa, zdaleka nekončí. Bývalého šéfa Nvidie čeká výpověď před americkými zákonodárci, kteří chtějí prošetřit jeho kontakty s osobou podezřelou z napojení na čínské zpravodajské služby. Kauza se navíc rozrůstá o další zjištění týkající se jeho soukromého života i obchodních vazeb podnikatelky Alice Huangové. Ta podle americké CNBC vlastnila podíly ve společnostech propojených s čínskou Huawei, která patří mezi hlavní konkurenty Nvidie.
O termínu neveřejného slyšení před Kongresem se podle televize CBS News stále jedná. Předseda sněmovního výboru pro Čínu John Moolenaar uvedl, že zákonodárci Huanga již 4. listopadu vyzvali, aby před nimi vystoupil. Jeho účast požadují také předsedové výborů pro zahraniční věci a zpravodajské služby. Kongresmani chtějí mimo jiné probrat bezpečnostní opatření proti zahraniční špionáži a Huangovy kontakty s údajnou spolupracovnicí čínských zpravodajských služeb.
Od milostné aféry k Huawei. Ve hře jsou obchody za miliardy
Nová zjištění CNBC ukazují, že vazby Alice Huangové na čínský technologický sektor byly rozsáhlejší, než se dosud vědělo. Podle analýzy společnosti Tesari měla podnikatelka podíly ve firmách obchodně propojených s Huawei. V roce 2019 například prodala svou cloudovou společnost Osmanthus čínské herní firmě 7Road. Její singapurská odnož Megaspeed se později stala významným zákazníkem Nvidie a podle serveru The Information zprostředkovala dodávky čipů čínským společnostem za nejméně 7,5 miliardy dolarů, tedy přibližně 165 miliard korun.
Další stopa vede k investiční společnosti Shanghai Hexi, jejíž spolumajitelkou byla Huangová od roku 2016. Firma v roce 2021 získala 27procentní podíl ve společnosti Shanghai Century Longteng. Ta ovládala datové centrum v čínském Šen-čenu, jehož hlavním zákazníkem byla Huawei Cloud. Shanghai Hexi navíc ručila za úvěry použité k financování centra.
Podle Briana Andersena z analytické společnosti Tesari tato propojení vyvolávají otázky týkající se národní bezpečnosti a dodržování amerických vývozních omezení. Pokud by se prokázaly neoprávněné dodávky kontrolovaných technologií společnosti Huawei, mohlo by jít o porušení exportních pravidel, případně o pašování.
Šéf technologického gigantu Nvidia Jensen Huang čelí skandálu, který může otřást jeho kariérou. Po odhalení mimomanželského vztahu s podnikatelkou údajně napojenou na čínskou rozvědku se podle amerických médií začalo jednat o jeho možném odvolání. Akcie Nvidie v reakci na kauzu prudce oslabily. Do hry nyní vstoupil Elon Musk, který naznačil, že by Huanga rád zaměstnal. „Byla by to čest,“ vzkázal na sociální síti X.
V Nvidii mu hrozí vyhazov, Musk by ho bral. „Byla by to čest,“ říká o Huangovi
Leaders
Šéf technologického gigantu Nvidia Jensen Huang čelí skandálu, který může otřást jeho kariérou. Po odhalení mimomanželského vztahu s podnikatelkou údajně napojenou na čínskou rozvědku se podle amerických médií začalo jednat o jeho možném odvolání. Akcie Nvidie v reakci na kauzu prudce oslabily. Do hry nyní vstoupil Elon Musk, který naznačil, že by Huanga rád zaměstnal. „Byla by to čest,“ vzkázal na sociální síti X.
Třetí žena na scéně. Reuters odhalil další údajný poměr
Vedle bezpečnostních otázek pokračují také odhalení týkající se Huangova soukromí. Agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje uvedla, že bývalý šéf Nvidie měl intimní vztah s další zaměstnankyní společnosti. Její jméno agentura nezveřejnila.
Šlo by tak už o třetí mimomanželský vztah, o němž se v souvislosti s Huangem v posledních dnech objevily informace. Vedle Alice Huangové média dříve informovala o jeho údajném poměru s viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví Kimberly Powellovou, která byla v jeho podřízenosti.
Huang v prohlášení z 8. listopadu přiznal nevěru, konkrétní ženu však nejmenoval. Nvidia se k nejnovějším zjištěním Reuters odmítla vyjádřit. Čína mezitím veřejně odmítla obvinění ze špionáže jako pomluvu.
Nvidia přichází o muže, který ji během 33 let proměnil v čtyřbilionového obra a jeden ze symbolů boomu umělé inteligence. Jensen Huang končí ve funkci generálního ředitele poté, co jeho pozicí otřásla série odhalení kolem jeho osobních vztahů a možných vazeb na čínské zpravodajské struktury. Dočasně ho nahradí finanční ředitelka Colette Kress, píše web CNBC. Akcie Nvidie se dnes propadaly až o 14 procent.
„Pan AI“ padl. Šéf Nvidie končí. Akcie po prvotním šoku mažou část ztrát
Leaders
Nvidia přichází o muže, který ji během 33 let proměnil v čtyřbilionového obra a jeden ze symbolů boomu umělé inteligence. Jensen Huang končí ve funkci generálního ředitele poté, co jeho pozicí otřásla série odhalení kolem jeho osobních vztahů a možných vazeb na čínské zpravodajské struktury. Dočasně ho nahradí finanční ředitelka Colette Kress, píše web CNBC. Akcie Nvidie se dnes propadaly až o 14 procent.
Akcie Nvidie dál krvácely. Za měsíc ztratily přes čtvrtinu
Skandál má citelné dopady také na burze. Akcie Nvidie včera zavřely se ztrátou 4,3 procenta na ceně 166,2 dolaru. Za poslední měsíc odepsaly přes čtvrtinu své hodnoty, přestože v pětiletém horizontu hodnotu více než zpětinásobily.
Huang, který Nvidii spoluzaložil a vybudoval z ní jednoho z nejdůležitějších dodavatelů čipů pro umělou inteligenci, zůstává jejím čtvrtým největším akcionářem. Drží přibližně 3,61 procenta akcií. Zatímco společnost hledá cestu dál bez svého dlouholetého lídra, americký Kongres chce zjistit, zda jeho osobní kontakty nepředstavovaly bezpečnostní riziko pro jednu z nejvýznamnějších technologických firem světa.
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
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Politika
Kauza kolem šéfa Nvidie Jensena Huanga přerůstá z osobního skandálu v politický a bezpečnostní problém. FBI podle Donalda Trumpa prověřuje Huangův vztah s ženou, kterou americké úřady podle The New York Times považovaly za čínský zpravodajský kontakt. Případ už srazil akcie Nvidie o více než čtyři procenta, vyvolal interní vyšetřování firmy, žalobu akcionářů a v Kongresu znovu otevřel otázku přísnějších omezení prodeje čipů do Číny.
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