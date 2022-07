Aerolinky JetBlue převezmou konkurenční Spirit za 3,8 miliardy dolarů

Dva roky koronavirové pandemie dostaly celý letecký průmysl na kolena. Americké nízkonákladové aerolinky JetBlue ale do nové pocovidové etapy vstupují posílené o svého rivala Spirit Airlines. S svojí nabídkou ve výši 3,8 miliardy dolarů za sebou nechaly řadu dalších zájemců.

Reklama

Americká letecká společnost JetBlue Airways převezme za 3,8 miliardy dolarů (92,3 miliardy korun) svého rivala Spirit Airlines. Firmy to uvedly ve společném prohlášení. Oba dopravci patří k nízkonákladovým leteckým společnostem a jejich spojením vznikne pátý největší letecký dopravce ve Spojených státech.

Cena za akcii Spirit Airlines činí nejméně 33,50 dolaru a proti středeční závěrečné ceně na burze v New Yorku představuje prémii téměř 38 procent. Akcionáři Spiritu budou od ledna dostávat i malý měsíční poplatek do doby, než bude proces převzetí dokončen. Cena za akcii by se tak mohla vyšplhat až na 34,15 dolaru.

O Spirit se vedl tvrdý boj

JetBlue nebyly jediné aerolinky, které měly o Spirit zájem. Převzít je chtěla i společnost Frontier Group Holdings, spojení prosazoval i podnikatel v odvětví letecké dopravy a průkopník levného létání Bill Franke. Spirit se s firmou Frontier v únoru dohodl, že se od ní nechá za 2,9 miliardy dolarů převzít, pak se ale do hry vložily aerolinky JetBlue.

JetBlue a Frontier svedly o společnost Spirit tuhý boj a snažily se vytvořit silnější firmu, která bude v USA lépe konkurovat zavedeným leteckým společnostem. To je důležité zejména teď, kdy se odvětví po pandemii potýká s nedostatkem personálu a s vysokými náklady na pohonné hmoty, uvedla agentura Reuters.

Sloučený podnik bude mít flotilu 458 letadel. Obě letecké společnosti budou zatím fungovat samostatně, než bude transakce zakončena.