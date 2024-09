Křetínského Fnac Darty je na cestě stát se lídrem v prodeji elektroniky a spotřebičů

Francouzská maloobchodní společnost Fnac Darty zahájila nabídku na koupi akcií italské společnosti Unieuro. Nabídka končí 25. října a oceňuje italskou společnost na 249 milionů eur (6,2 miliardy korun).

Fnac Darty učinila nabídku s podporou investiční firmy Ruby Equity Investment, která je dceřinou společností firmy Vesa Equity Investment, hlavního akcionáře Fnac Darty ovládaného českým miliardářem Danielem Křetínským, uvedl francouzský list Le Monde. Spojením Fnac Darty a Unieuro by vznikl lídr na trhu prodeje spotřební elektroniky a domácích spotřebičů v jižní a západní Evropě.

Nabídka Fnac Darty je ze 75 procent v hotovosti a zbytek v akciích francouzské firmy. Ze dvou třetin ji financuje Ruby.

Tržby sloučené skupiny by činily více než deset miliard eur. To je důležitá hodnota, která by zlepšila nákupní podmínky firmy u dodavatelů i přístup na finanční trh. Dohoda by také pomohla snížit závislost Fnac Darty na francouzském trhu. Na konci loňského roku francouzská skupina posílila v Portugalsku, kde koupila deset prodejen a internetový obchod MediaMarkt Portugal.

Fond Vesa Equity Investment se zaměřuje na burzovní investice a vlastní mimo jiné podíly ve společnostech PostNL, v britských supermarketech Sainsbury's, francouzské televizní společnosti TF1 a v americkém řetězci s teniskami Foot Locker. Fondu zároveň patří významný podíl v britské poště Royal Mail. Spoluvlastníkem fondu je slovenský podnikatel Patrik Tkáč.

Křetínský patří k nejvlivnějším postavám českého byznysu. Ovládá řadu průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i v zahraničí. Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Euro je Křetínský nejbohatším Čechem.