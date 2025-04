Zlato opět láme rekordy. A dál bude, shodují se analytici

Cena zlata nastavila nový rekord a podle analytiků už má slušně našlápnuto na další metu 3500 dolarů za troyskou unci (asi 31,1 gramu). Co žene cenu žlutého kovu nahoru? Je to strach z globální ekonomické krize, obchodní války a taky centrální banky, které nakupují zlato jako zběsilé, uvádějí zdroje znalé trhu.

Cena zlata rostla už po celý loňský rok, ale teprve letos tento růst nabral obrátky. „Jen od počátku roku přidalo zlato 24 procent, od začátku roku 2024 pak rostlo o 57 procent,“ poznamenává Jiří Tyleček, hlavní analytik společnosti XTB. Aktuálně se troyská unce prodává za asi 3240 dolarů.

Růst žlutého kovu v letošním roce podpořil slabší dolar a eskalace obchodní války. Kromě toho také poptávka centrálních bank a očekávání snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed). „Vliv má i geopolitická nestabilita na Blízkém východě a v Evropě a zvýšené toky do burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem,“ doplnil analytik Capital.com Kyle Rodda.

Významným hráčem na trhu se zlatem zůstávají centrální banky, které ve velkém nakupují zlato jako bezpečný uchovatel hodnoty a prostředek diverzifikace jejich rezerv. „Už tři roky v řadě nakoupily centrální banky okolo 1000 tun zlata ročně,“ uvedl Tyleček.

Meta 3500 USD už není tak vzdálená

Obavy z nové finanční krize ženou investory do bezpečného přístavu – za nějž se zlato považuje. Na vývoj reagují i velké investiční banky a upravují svá cenová očekávání.

Komoditní stratég Bank of America Michael Widmer zvýšil před dvěma týdny svou prognózu průměrné ceny zlata na 3 063 a 3 350 dolarů v letech 2025 a 2026. Nyní odhaduje, že spotové cena zlata bude do dvou let atakovat 3 500 dolarů.

Goldman Sachs rovněž revidovala své prognózy a nyní očekává, že cena zlata dokonce letošního roku pokoří 3300 dolarů.

Tvrdit tak, že se zlato za nějakou dobu dostane nad 3500 dolarů je vcelku bez rizika.

„3500 USD je další kulaté číslo, které budou lidé sledovat. Předpokládám, že se tam nedostaneme okamžitě nebo bez určitých zádrhelů, ale dostane se tam," uvedl analytik Capital.com Kyle Rodda.

Celkově lze očekávat, že cena zlata zůstane v roce 2025 volatilní a další vývoj bude záviset primárně na vývoji geopolitických událostí, celních politik a měnové politiky hlavních centrálních bank.​

S investicemi opatrně

„Přestože je cena vysoko, i nadále existují silné fundamentální důvody pro další růst,“ podotýká Tyleček a dodává: „Pokud se potvrdí očekávání poklesu sazeb a geopolitické riziko neustoupí, může zlato v dalších měsících posunout své historické maximum ještě výrazně nad třítisícovou úroveň.“

Případní investoři by se ale podle analytiků měli mít na pozoru. „I přes růst ceny z poslední doby je ale podle mého názoru zlato nutné vnímat jako stabilizační prvek v diverzifikovaném portfoliu, nikoliv jako hlavní investiční nástroj,“ varuje Lukáš Raška, analytik společnosti Portu a dodává: „Současné překonávání historických cenových rekordů může lákat k urychlenému nákupu, ale historická data ukazují, že zlato dlouhodobě nepřekonává výnosy akciových trhů.“

Tipovat cenu zlata je tedy tak trochu jako házet šipky se zavřenýma očima.

Disclaimer: Toto není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, rozhodujte se na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

