Zapomeňte na krizi i války. Americké akcie trhají rekordy

Americký index Dow Jones Industrial pokořil hranici 40 tisíc bodů. Trhy letí vzhůru navzdory geopolitické situaci i vysokým sazbám centrálních bank.

Americký akciový index Dow Jones poprvé překonal hodnotu 40 tisíc bodů a zaznamenal nejrychlejší vzestup o 10 tisíc bodů v historii. Růst akcií podporují příznivé čtvrtletní výsledky hospodaření firem a růst sázek, že centrální banka USA (Fed) sníží úrokové sazby.

„Prolomení hranice 40 tisíců bodů je pro bull-investory velkou psychologickou vzpruhou, protože kulatá čísla mají v srdcích a myslích lidí zvláštní význam,“ uvedl investor firmy Independent Advisor Alliance Chris Zaccarelli.

Z 30 společností v indexu Dow Jones nejvyšší procentní zisk letos zaznamenali vydavatel platebních karet American Express a maloobchodní gigant Amazon.com. Naopak nejhůře si vede výrobce čipů Intel, který prudce zaostává za konkurenty v oblasti umělé inteligence (AI). Vysoké ztráty si letos připisuje také výrobce letadel Boeing.

Fed ve složité situaci

Růst akcií přichází v době, kdy jsou úrokové sazby americké centrální banky na vrcholu a očekává se, že Fed začne úroky pozvolna snižovat. Přitom ještě před několika týdny Fed očekávání ohledně snižování sazeb značně ochlazoval, čímž akcie naopak odsoudil k poklesu.

Důvodem turbulentních očekávání je skutečnost, že na rozdíl například od České národní banky nemá Fed v popisu práce jen hlídání inflace (tedy měnové stability), ale také pracovní trh. A právě tyto dvě veličiny v posledních týdnech Fedu nenabízely příliš optimistický výhled. Dokonce se množily spekulace, že Fed sazby letos vůbec nezačne snižovat.

Nyní však již převládá názor, že situace přeci jen je příznivější, pracovních trh se nepřehřívá a inflace ještě více klesne.

Pokles, nebo růst?

Prolomení podobných hranic bývá pro investory složitá událost. Mnozí investoři přímo do indexu mohou začít vybírat zisky a index poslat k poklesu. Nicméně podle některých analytiků naopak přichází skutečný bod zlomu.

„Nedávný vývoj zejména v technologickém sektoru, zprávy o hospodaření jednotlivých firem během aktuální výsledkové sezony a očekávání ohledně úrokových sazeb naznačují další krátkodobé zisky,“ myslí si John Lynch ze společnosti Comerica Wealth Management.

Indexy na vrcholu

Index Dow Jones Industrial je nejstarším z populárních amerických indexů. Vznikl v roce 1896 a oproti například populárnímu indexu S&P 500 má dvě klíčové odlišnosti. Jednak je v něm zahrnuto mnohem méně firem, zároveň neváží akcie podle tržní kapitalizace, ale podle ceny. To znamená, že změny na nejdražších akciích se v jeho hodnotě projeví více než akcií levnějších.

Indexu trvala cesta z 30 tisíc na 40 tisíc bodů o něco více než tři roky. To je jeho nerychlejší vzestup o 10 tisíc bodů, předtím mu nejrychlejší výstup trval necelé čtyři roky. Přitom z hodnoty 10 tisíc bodů se na 20 tisíc dostal až za téměř dvě desetiletí. Hranice 10 tisíc bodů se poprvé dotkl v březnu 1999.

