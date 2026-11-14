Wall Street hledá bezpečí u Buffetta. Akcie Berkshire předvádí rekordní jízdu
Investiční impérium Warrena Buffetta zažívá mimořádně úspěšný závěr roku. Akcie Berkshire Hathaway od začátku října posílily o více než 19 procent a opakovaně překonávají historická maxima. Investoři v nich podle CNBC zřejmě hledají bezpečnější útočiště v době rostoucích obav z akcií spojených s umělou inteligencí.
Akcie americké investiční společnosti Berkshire Hathaway pokračují v prudkém růstu a dosahují nových rekordů. Od začátku letošního čtvrtého čtvrtletí, tedy od 1. října, posílily akcie třídy A i B shodně o 19,1 procenta. Zatímco širší americký akciový index S&P 500 za stejné období ztratil 1,2 procenta.
Investoři podle CNBC zřejmě začínají Berkshire vnímat jako relativně bezpečný přístav v době obav z vysokých výdajů na umělou inteligenci a ocenění technologických společností. Tržní kapitalizace Berkshire nyní dosahuje přibližně 1,26 bilionu dolarů.
Berkshire zřejmě dál prodává Bank of America
Vedle růstu akcií poutají pozornost také změny v investičním portfoliu společnosti. Berkshire má v pondělí zveřejnit přehled svých akciových pozic za třetí čtvrtletí. Dosavadní finanční výkazy však podle CNBC naznačují, že skupina pravděpodobně pokračovala ve snižování podílu v Bank of America.
Pokud se odhad potvrdí, půjde již o deváté čtvrtletí prodejů v řadě. Berkshire vlastnila na konci června 483,4 milionu akcií americké banky, zatímco v polovině roku 2024 držela více než miliardu kusů. Její podíl se tak během dvou let snížil o více než polovinu. Podle odhadu týdeníku Barron's mohla Berkshire ve třetím čtvrtletí prodat dalších 30 až 40 milionů akcií, konečný rozsah transakcí však zatím není potvrzen.
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Světové akciové trhy se pohybují poblíž historických maxim, přestože ekonomika čelí celé řadě rizik. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky stojí za jejich růstem především technologická revoluce spojená s umělou inteligencí, kde vzniká řada inovací podobně jako během průmyslové revoluce a investoři se chtějí tohoto příběhu účastnit. Ačkoli se spekuluje, že tu může růst bublina, podle Peterky to zatím nic nenaznačuje, protože AI firmy doručují rostoucí tržby i zisky. Přesto je podle něj správné očekávat korekci, která pravděpodobně přijde, jen nelze predikovat kdy, uvedl v podcastu Newstream Byznys Talks.
Další miliarda dolarů z japonských dluhopisů
Berkshire zároveň pokračuje ve financování svých aktivit na japonském trhu. Společnost podle dokumentů pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) vydává dluhopisy v hodnotě přes 182 miliard jenů, tedy přibližně 1,1 miliardy dolarů. Jejich splatnost se pohybuje mezi lety 2029 a 2056 a roční úrokové sazby dosahují 2,6 až 4,6 procenta.
Jde o druhou emisi dluhopisů denominovaných v jenech v letošním roce. Berkshire prostřednictvím těchto nástrojů omezuje měnové riziko spojené se svými investicemi do japonských akcií.
Finanční sílu skupiny podtrhuje také její hotovostní rezerva. Na konci září dosahovala 377,4 miliardy dolarů. Berkshire navíc ve třetím čtvrtletí odkoupila vlastní akcie za 9,6 miliardy dolarů.
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