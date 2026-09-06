Zavolal jsem Warrenovi. Jak Berkshire za jeden telefonát vrazila 10 miliard do Alphabetu
Generální ředitel Berkshire Hathaway Greg Abel potvrdil, že skupina sleduje příležitosti spojené s umělou inteligencí ve dvou směrech. V rozhovoru pro pořad Squawk Box stanice CNBC Abel uvedl, že dodávky energie rostoucímu počtu datových center pro umělou inteligenci vnímá jako „významnou příležitost pro Berkshire a Berkshire Hathaway Energy". Dlouhodobě totiž věří, že hlavním omezením výstavby těchto center je dostatek energie k provozu zařízení, která spotřebovávají obrovské množství elektřiny.
Dodal však, že firma bude energii prodávat takzvaným hyperscalerům jen za podmínky, že to nebude mít „žádný dopad na sazby ostatních zákazníků". Druhou cestou je investice Berkshire do akcií mateřské společnosti Googlu Alphabet, kterou loni zahájil Warren Buffett a která dnes dosahuje téměř 36 miliard dolarů.
Podle Abela ze zkušeností vlastních provozních firem Berkshire vyplynulo, že on i Buffett věděli, že umělá inteligence bude mít „významný dopad na Ameriku a firmy" a že „Google jsme vnímali jako významného hráče".
Rozhovor Abel poskytl z Japonska, kde navštívil nástrojařskou jednotku Berkshire a jednal s vedením takzvaných obchodních domů, v nichž má skupina významné kapitálové podíly. Podle jeho slov nikdo z nich neoznačil rostoucí japonské úrokové sazby za „zásadní problém současnosti".
Zotavení amerických stavitelů rodinných domů Abel v nejbližší době nečeká — očekává ho „hrbolatá cesta" ještě po nějakou dobu. U nově akvírované společnosti Taylor Morrison ale předpokládá, že se za pět až deset let ukáže jako „velmi silné aktivum", protože „americký sen bude dál existovat".
Odpor komunit roste
Abel CNBC přiznal, že v USA sílí odpor proti výstavbě nových datových center pro umělou inteligenci. „V komunitách napříč Spojenými státy je mnohem víc odporu," řekl. Podle něj musí firmy stavějící datová centra „vážně vyhodnotit" reakci komunit a řešit jejich obavy mimo jiné technologiemi, které omezují spotřebu vody.
Jako příklad uvedl stát Iowa, kde má Berkshire rozsáhlý energetický provoz. Tamní datová centra podle něj přinesla obyvatelům „velmi, velmi výraznou" daňovou úlevu a generují příjmy, z nichž se financují místní služby — školy, policie i hasiči. Datové centrum podle Abela musí být „vítaným členem komunity".
Jak vznikla investice do Alphabetu
Abel v rozhovoru popsal, jak Berkshire letos na jaře koupila akcie Alphabetu za 10 miliard dolarů přímo od společnosti, která si tehdy navyšováním kapitálu opatřovala 80 miliard dolarů na „investice do světové špičky výpočetní infrastruktury pro umělou inteligenci, aby zvládla bezprecedentní poptávku zákazníků".
Buffett podle Abela akcie Alphabetu do portfolia Berkshire poprvé nakoupil už loni. Samotnou letošní transakci pak podle Abela odstartoval telefonát v neděli ráno na konci května s nabídkou zapojit se do velké emise akcií Alphabetu. „Velikost ještě neurčili, ale doporučili nám zvážit deset miliard," popsal Abel nabídku.
Odpověděl prý, že se „ozve co nejdřív" — a jak dodal, „zcela v souladu s tím, jak Berkshire řídíme, ... zavolal jsem Warrenovi a řekl mu, že máme významnou příležitost ... dál investovat do Googlu ... prostřednictvím významného balíku (akcií)". Oba se pak shodli, že jim je „komfortní" nákup za 10 miliard dolarů se slevou 6,5 procenta, a transakci nakonec dotáhli do konce.
Japonské sazby zatím „relativně mírné"
Abel moderátorce Becky Quick řekl, že Berkshire bude podle potřeby dál prodávat dluhopisy denominované v jenech, aby financovala budoucí investice v Japonsku — a to i přesto, že desetiletý japonský dluhopis tento týden poprvé přesáhl výnos tři procenta, nejvyšší za 30 let. Podle Abela jsou japonské sazby „stále relativně mírné, když se nad tím zamyslíte" — americký desetiletý dluhopis se pohybuje kolem 4,8 procenta.
Abel očekává, že Berkshire si „po mnoho desetiletí" udrží podíly v Itochu Corp., Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. a Sumitomo Corp. S vedením těchto firem měl podle svých slov „naprosto výjimečná jednání". „Budujeme s každou z těch firem opravdu silné vztahy a hledáme další příležitosti tady v Japonsku, a ostatně i v zahraničí," dodal.
Ke spekulacím, že by Berkshire mohla s pojišťovnou Tokio Marine spojit síly na velké mezinárodní akvizici, se Abel odmítl vyjádřit. Berkshire v březnu za přibližně 1,8 miliardy dolarů koupila zhruba 2,5procentní podíl v japonské pojišťovně a uzavřela s ní „dlouhodobé strategické partnerství" s cílem vytvořit pro obě strany „zajímavé" příležitosti.
Abel řekl, že spolupráce je „velmi široká" a že „nikdo nemá povinnost na jejím základě jednat". „Ale pokud by to dávalo smysl jak pro Tokio Marine, tak pro nás, samozřejmě bychom rádi transakci s nimi uskutečnili," dodal.