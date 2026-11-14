Šmucler skončil v čele stomatologické komory. Nečekal na odvolání
Po téměř deseti letech končí Roman Šmucler ve vedení České stomatologické komory. Na funkci prezidenta dnes rezignoval poté, co představenstvo navrhlo jeho odvolání. Mandát mu přitom měl skončit až za tři roky. Šmucler svůj odchod komentoval slovy, že jeho práce i práce celého týmu bude mít velké místo v historii oboru. Komoru nyní čeká volba nového vedení.
Roman Šmucler v sobotu rezignoval na funkci prezidenta České stomatologické komory (ČSK), kterou vedl od roku 2017. Jeho současný mandát měl vypršet až za tři roky. Rezignaci předcházel návrh představenstva na jeho odvolání. Informovala o tom tajemnice komory Karolina Slavíčková.
„Rezignaci předcházela diskuse, kterou s ním představenstvo České stomatologické komory vedlo o fungování představenstva i České stomatologické komory jako celku,“ uvedla. Výsledkem této diskuse byl podle ní návrh na Šmuclerovo odvolání. Představenstvo zároveň Šmuclerovi poděkovalo za vykonanou práci.
Komoru dočasně povede Jan Černý
Do zvolení nového prezidenta povede komoru člen představenstva Jan Černý. Volba se může uskutečnit nejdříve za 60 dní, přičemž o přesném termínu rozhodne představenstvo ČSK příští týden. Stomatologové budou vybírat také nového viceprezidenta, protože dosavadní držitel této funkce Robert Houba na konci října zemřel.
Česká stomatologická komora sdružuje ze zákona všechny zubní lékaře v České republice. Podle údajů na svém webu má téměř 12 tisíc členů.
Šmucler: Má práce bude mít místo v historii oboru
Šmucler svůj odchod oznámil také na sociálních sítích. „Dodělal jsem svou práci pro Českou stomatologickou komoru. Neskromně si myslím, že práce má i celého týmu bude mít velké místo v historii oboru,“ napsal na Facebooku.
Do čela komory byl Šmucler zvolen celkem třikrát, naposledy v roce 2024. Během svého působení prosazoval zejména zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven a snažil se také stabilizovat síť zubních lékařů.
„Peníze pro zubní lékaře jsme zvýšili o 150 procent z pojišťoven, o 100 procent v přímých platbách; počet neregistrovaných pacientů klesl; zavedly se revoluční typy ošetřování dětí v narkóze v ambulancích, sedace či návštěvní služba stomatologa v ústavu sociální péče. Lidé si objektivně lépe čistí zuby,“ uvedl Šmucler při hodnocení svého působení.
Zvlášť rád bude podle svých slov vzpomínat na letošní světový stomatologický kongres v Praze, který vedl. Po odchodu z komory se chce věnovat pacientům, výuce, svému zdravotnickému zařízení Asklepion a novým technologiím v medicíně. Zmínil zejména rozsáhlý evropský vědecký projekt zaměřený na využití umělé inteligence ve zdravotnictví.
Od televizních obrazovek k vedení zubařů
Sedmapadesátiletý Roman Šmucler se narodil v Praze a vyrůstal v Příbrami. Vystudoval stomatologii na Fakultě všeobecného lékařství v Praze a v roce 1992 nastoupil na Stomatologickou kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. O čtyři roky později založil Asklepion-Lasercentrum Praha, nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na laserovou a estetickou medicínu, které vede dodnes. Věnuje se také výuce, v roce 2010 byl jmenován docentem stomatologie.
Široká veřejnost jej zná rovněž díky jeho působení v médiích. V minulosti se angažoval i v politice. V letech 2009 až 2017 byl členem TOP 09 a v roce 2009 vedl její kandidátku v Karlovarském kraji pro předčasné sněmovní volby, které se nakonec neuskutečnily. Z kandidátky pro řádné volby v roce 2010 následně odstoupil s odůvodněním, že se chce více věnovat vysokoškolské výuce a podnikání ve zdravotnictví.
Kontroverze během pandemie
Na jaře 2020 se Šmucler jako jeden ze tří zástupců nominovaných opozicí stal členem Ústředního krizového štábu, který se zabýval pandemií covidu-19. Později čelil kritice za některé své veřejné výroky, podle kritiků zlehčující nebezpečí koronaviru. V létě 2021 mu kvůli tomu Český klub skeptiků Sisyfos udělil jednu ze svých anticen.
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