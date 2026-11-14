Amerika znovu létá, ale chaos trvá. Zrušených spojů přibývá
Americké nebe se znovu otevřelo, letecký chaos ale zdaleka nekončí. Více než čtyřhodinový výpadek řízení letového provozu způsobil největší ochromení americké letecké dopravy od teroristických útoků z 11. září 2001. Aerolinky už zrušily přes 6600 letů a další tisíce nabraly zpoždění. Problémy mohou podle analytiků trvat ještě několik dní. Za kolapsem přitom stál zastaralý komunikační systém.
Americká letecká doprava se postupně vrací k běžnému provozu po rozsáhlém technickém výpadku, který v pátek na více než čtyři hodiny zastavil odlety po celých Spojených státech. Šlo o nejdelší celostátní přerušení leteckého provozu od teroristických útoků z 11. září 2001. Federální úřad pro letectví (FAA) zákaz odvolal, jeho následky však budou aerolinky pociťovat ještě několik dní. Podle ministra dopravy Seana Duffyho totiž návrat k normálnímu letovému řádu nějakou dobu potrvá.
Rozsah problémů dokládají údaje serveru Flightradar24. V souvislosti s výpadkem bylo zrušeno více než 6600 letů a dalších 8600 mělo zpoždění. Jen během soboty aerolinky zrušily přes 2500 spojů a na neděli už bylo zrušeno dalších 1500 letů. Analytici leteckého odvětví podle agentury Reuters upozornili, že více než čtyřhodinové pozastavení provozu může narušit letové řády až na několik dní.
Evropa zastavila odlety do USA. Prahy se omezení nedotklo
Technické problémy ve Spojených státech zasáhly také mezinárodní leteckou dopravu. Pozastaveny byly všechny lety do USA z evropských zemí, jejichž letový provoz koordinuje organizace Eurocontrol. Mezi tyto státy patří také Česká republika.
Pražského letiště se však opatření přímo nedotklo. „Aktuálně je v platnosti zimní letový řád, v jehož rámci není provozováno žádné pravidelné přímé spojení s destinacemi v USA,“ uvedlo v sobotu ráno Letiště Praha na sociální síti X.
Dočasné pozastavení letů v USA se provozu pražského letiště nijak nedotýká. Všechny přílety a odlety zůstávají standardně v provozu dle platného letového řádu. Aktuálně je v platnosti zimní letový řád, v jehož rámci není provozováno žádné pravidelné přímé spojení s destinacemi v USA.— Prague Airport (@PragueAirport) November 14, 2026
Cestující uvázli na letištích i v letadlech
Na amerických letištích mezitím uvázly desítky tisíc cestujících. Někteří čekali dlouhé hodiny na odlet, jiní zůstali uvězněni v letadlech po přistání.
Podle amerického ministra dopravy Seana Duffyho stály za celostátním omezením technické problémy komunikačního systému, které zasáhly všechna střediska řízení letového provozu. Zastaralý systém byl podle něj přetížen a začal poskytovat chybné údaje.
Potíže se začaly objevovat v pátek v 15:36 místního času, tedy ve 21:36 středoevropského času. Celostátní omezení bylo odvoláno ve 20:15 místního času, v sobotu ve 02:15 SEČ. Samotný výpadek tak trval více než čtyři a půl hodiny, jeho důsledky však ovlivňují leteckou dopravu i po obnovení provozu.
Americké letectví zažilo jeden z největších kolapsů za poslední roky. Kvůli problémům s komunikačním systémem řízení letového provozu Spojené státy na více než čtyři hodiny zastavily odlety letadel po celé zemi. Omezení se dotkla také spojů z Evropy, včetně zemí sdružených v organizaci Eurocontrol. Jen během pátku bylo zrušeno přes 4700 letů a dalších zhruba deset tisíc nabralo zpoždění. Zákaz už americké úřady odvolaly, návrat k běžnému provozu však bude postupný.
USA na více než čtyři hodiny uzemnily letadla. Chaos zasáhl i lety z Evropy
Zprávy z firem
Americké letectví zažilo jeden z největších kolapsů za poslední roky. Kvůli problémům s komunikačním systémem řízení letového provozu Spojené státy na více než čtyři hodiny zastavily odlety letadel po celé zemi. Omezení se dotkla také spojů z Evropy, včetně zemí sdružených v organizaci Eurocontrol. Jen během pátku bylo zrušeno přes 4700 letů a dalších zhruba deset tisíc nabralo zpoždění. Zákaz už americké úřady odvolaly, návrat k běžnému provozu však bude postupný.
Po téměř deseti letech končí Roman Šmucler ve vedení České stomatologické komory. Na funkci prezidenta dnes rezignoval poté, co představenstvo navrhlo jeho odvolání. Mandát mu přitom měl skončit až za tři roky. Šmucler svůj odchod komentoval slovy, že jeho práce i práce celého týmu bude mít velké místo v historii oboru. Komoru nyní čeká volba nového vedení.
Šmucler skončil v čele stomatologické komory. Nečekal na odvolání
Leaders
Po téměř deseti letech končí Roman Šmucler ve vedení České stomatologické komory. Na funkci prezidenta dnes rezignoval poté, co představenstvo navrhlo jeho odvolání. Mandát mu přitom měl skončit až za tři roky. Šmucler svůj odchod komentoval slovy, že jeho práce i práce celého týmu bude mít velké místo v historii oboru. Komoru nyní čeká volba nového vedení.
I v turistickém centru Prahy pořád ještě existují místa, která vás překvapí a odkud se vám nechce odejít. Jedním z nich je Food Lab v Haštalské ulici. V osobitém interiéru s trochu magickou atmosférou tu šéfkuchař Martin Procházka se zkušenostmi od legendárního Joëla Robuchona servíruje nápaditý průřez kuchyněmi celého světa. Za pozornost přitom stojí nejen jeho cit pro neobvyklé kombinace chutí, ale i celý koncept restaurace, která v sobě spojuje hravost gastronomické laboratoře a jistou domáckost jižanského stolování.
Tatarák z Bradavic a kachna s vanilkou. Gastronomická laboratoř Food Lab vrací do staré Prahy magii
Enjoy
I v turistickém centru Prahy pořád ještě existují místa, která vás překvapí a odkud se vám nechce odejít. Jedním z nich je Food Lab v Haštalské ulici. V osobitém interiéru s trochu magickou atmosférou tu šéfkuchař Martin Procházka se zkušenostmi od legendárního Joëla Robuchona servíruje nápaditý průřez kuchyněmi celého světa. Za pozornost přitom stojí nejen jeho cit pro neobvyklé kombinace chutí, ale i celý koncept restaurace, která v sobě spojuje hravost gastronomické laboratoře a jistou domáckost jižanského stolování.
Celý den ukázková disciplína, večer malá gastronomická anarchie. Žaludek má po večeři splněno, ale mozek už plánuje výpravu za čokoládou, chipsy nebo alespoň kousíčkem sýra. A věda má pro tohle noční řádění překvapivě dobré vysvětlení. Za večerními chutěmi totiž nestojí jen slabá vůle, ale také biologické hodiny, hormony a touha mozku po odměně.
Přes den kalorický svatoušek, večer hříšník. Proč mozek po setmění velí „Nacpi se!“
Enjoy
Celý den ukázková disciplína, večer malá gastronomická anarchie. Žaludek má po večeři splněno, ale mozek už plánuje výpravu za čokoládou, chipsy nebo alespoň kousíčkem sýra. A věda má pro tohle noční řádění překvapivě dobré vysvětlení. Za večerními chutěmi totiž nestojí jen slabá vůle, ale také biologické hodiny, hormony a touha mozku po odměně.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.