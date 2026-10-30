Je pochopitelné, že investoři raději půjčí Bezosovi než Francii, říká analytik XTB Peterka
Světové akciové trhy se pohybují poblíž historických maxim, přestože ekonomika čelí celé řadě rizik. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky stojí za jejich růstem především technologická revoluce spojená s umělou inteligencí, kde vzniká řada inovací podobně jako během průmyslové revoluce a investoři se chtějí tohoto příběhu účastnit. Ačkoli se spekuluje, že tu může růst bublina, podle Peterky to zatím nic nenaznačuje, protože AI firmy doručují rostoucí tržby i zisky. Přesto je podle něj správné očekávat korekci, která pravděpodobně přijde, jen nelze predikovat kdy, uvedl v podcastu Newstream Byznys Talks.
Akciové trhy jsou poblíž historických maxim, a to navzdory propadům z letošního únoru a také značné míře nejistoty. Co za tím stojí? Podle hlavního ekonoma investiční platformy XTB Pavla Peterky aktuálně akciové trhy ukazují mírně pokřivený obrázek o stavu globální ekonomiky.
„Podíváme-li se například na S&P 500, tedy široký index amerických firem, vidíme, že zhruba 40 procent představuje deset největších firem. A to jsou všechno firmy technologické, s výjimkou investičního kolosu Warrena Buffetta. Každopádně velké technologické firmy přinášejí ohromné inovace, v jejichž úspěch trh věří a je ochoten na to vsadit ohromné prostředky. Naopak až 70 procent společností v indexu stagnuje, nebo dokonce klesá,“ připomíná Peterka.
Jak v takovém prostředí vybrat investici? Na co se zaměřit a co je naopak šum? Na to odpovídá hlavní ekonom investiční platformy XTB Pavel Peterka v nejnovější epizodě pořadu Newstream Byznys Talks.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
Vladimír Holovka z XTB: Ceny potravin aktuální inflaci snižují. Příští rok naopak porostou
Newstream TV
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
Kde jsou chytřejší peníze
Jedním z klíčových témat epizody byl růst výnosů státních dluhopisů. Střednědobé i dlouhodobé dluhy totiž atakují dlouholetá maxima a konzervativním investorům mohou nabídnou mimořádně vysoký výnos při relativně nízké míře rizika.
„Důvodů je více od chování vlád přes zdražení japonského jenu až po snahu velkých technologických společností financovat růst AI infrastruktury na dluh. Amazon či Google si přitom jdou pro stejné peníze jako Francie. A není se čemu divit, že mnozí investoři raději půjčí Bezosovi než Francii,“ říká Peterka.
Růst výnosů dluhopisů pak může začít tlačit na očekávané výnosy u akcií. „Vždy je to stejná hra. Když je dluhopis za pět procent, akcie, které jsou rizikovější, musejí být za víc, protože musejí nabídnout právě tu rizikovou prémii. To se může dařit velkým firmám, ale pro ty menší a ty, které stagnují, to může být přirozeně problém. Proto říkám, že jeden z těch trhů se musí mýlit. A dlouhodobě platí, že na dluhopisovém trhu jsou chytřejší peníze,“ dodává Peterka.
Roste na AI společnostech bublina? Komu se dlouhodobě daří uspět – těm, kteří sázejí na růst akcií, nebo na jejich pokles? A jak pracovat s portfoliem, když jsou trhy na maximu? Pavel Peterka z investiční platformy XTB odpovídá v další epizodě Newstream Byznys Talks.
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