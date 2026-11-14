Křetínský vypadl ze hry o Uniper. Kdo ho získá?
Český miliardář Daniel Křetínský nepostoupil o druhého kola soutěže o německý energetický gigant Uniper, jehož hodnota se odhaduje až na 19 miliard eur. Ve hře naopak zůstávají britská Centrica, norský Equinor a konsorcium investičních společností Brookfield a Canada Pension Plan Investment Board. Berlín si chce ve firmě, kterou před čtyřmi lety zachraňoval před krachem, ponechat menšinový podíl.
Energetická a průmyslová skupina EPH českého miliardáře Daniela Křetínského neuspěla vypadla ze soutěže o převzetí německé státní energetické společnosti Uniper. Podle informací agentur Reuters a Bloomberg, které se odvolávají na své zdroje, se český holding nedostal mezi zájemce postupující do další fáze výběrového řízení. Uniper přitom patří mezi významné evropské energetické společnosti a jeho současná hodnota se odhaduje na 18 až 19 miliard eur.
Křetínského EPH nebyla jediným uchazečem, který v soutěži neuspěl. Do druhého kola nepostoupila ani společná nabídka investiční společnosti KKR a německé energetické skupiny RWE. Ve hře naopak zůstávají britská energetická společnost Centrica, norský Equinor a konsorcium investičních společností Brookfield a Canada Pension Plan Investment Board.
Německo si chce ponechat vliv
Zájemci o převzetí Uniperu předložili své nabídky letos v září. Německá vláda nyní podle dostupných informací upřednostňuje prodej většinového podílu, zatímco menšinový podíl si chce ponechat. Důvodem je strategický význam společnosti pro německou energetiku.
Původně přitom Berlín zvažoval také úplný prodej Uniperu. Rozhodnutí ponechat si ve firmě majetkovou účast by německému státu umožnilo zachovat si určitý vliv na její další směřování.
Před čtyřmi lety bojoval Uniper o přežití
Uniper se v roce 2022 dostal do existenčních problémů poté, co Rusko přerušilo dodávky plynu do Německa v souvislosti se svou invazí na Ukrajinu. Energetická společnost se kvůli výpadku dodávek ocitla ve vážných finančních potížích a bez státní pomoci jí hrozil kolaps.
Německá vláda se proto na podzim roku 2022 dohodla s Uniperem a jeho tehdejším většinovým akcionářem, finskou společností Fortum, na zestátnění firmy. Stabilizační balík přišel Berlín na 13,5 miliardy eur, což podle současného přepočtu odpovídá přibližně 340 miliardám korun.
Od té doby se hospodaření společnosti výrazně zlepšilo. Podle německého deníku Handelsblatt se Uniper vrátil k miliardovým ziskům a jeho současná hodnota se pohybuje mezi 18 a 19 miliardami eur. Firma, kterou musel německý stát před několika lety zachraňovat před krachem, je tak nyní předmětem zájmu velkých evropských energetických a investičních skupin.
Příběh firmy Uniper, kterou musel po ruské agresi na Ukrajině převzít německý stát, ilustruje nové trendy v evropské energetice. Role státu posílila, ale nyní už je zase potřeba zapojit dynamický soukromý kapitál. Majoritní podíl v Uniperu je na prodej, zajímá se o něj i Daniel Křetínský. Plyn je stále v centru dění, ale už ne ten ruský, a v byznysově-marketingovém prostředí byl opět „nalakován narůžovo“. Zdůrazňuje se jeho role při flexibilní výrobě elektřiny.
Firma Uniper vstává z popela i bez Nord Streamu. Láká přední investory včetně Křetínského
Názory
Příběh firmy Uniper, kterou musel po ruské agresi na Ukrajině převzít německý stát, ilustruje nové trendy v evropské energetice. Role státu posílila, ale nyní už je zase potřeba zapojit dynamický soukromý kapitál. Majoritní podíl v Uniperu je na prodej, zajímá se o něj i Daniel Křetínský. Plyn je stále v centru dění, ale už ne ten ruský, a v byznysově-marketingovém prostředí byl opět „nalakován narůžovo“. Zdůrazňuje se jeho role při flexibilní výrobě elektřiny.
Němci řeší, co dál s energetickým gigantem Uniper, který během energetické krize zachraňovali miliardami eur. O převzetí firmy má podle Reuters a Handelsblattu zájem i EPH Daniela Křetínského, jenže proti prodeji strategickému investorovi se stavějí zaměstnanci. Bojí se rozdělení skupiny, propouštění a zavírání provozů a raději by viděli návrat Uniperu na burzu.
Raději na burzu než pod Křetínského. Zaměstnanci Uniperu se bouří
Zprávy z firem
Němci řeší, co dál s energetickým gigantem Uniper, který během energetické krize zachraňovali miliardami eur. O převzetí firmy má podle Reuters a Handelsblattu zájem i EPH Daniela Křetínského, jenže proti prodeji strategickému investorovi se stavějí zaměstnanci. Bojí se rozdělení skupiny, propouštění a zavírání provozů a raději by viděli návrat Uniperu na burzu.
Daniel Křetínský rozehrál další obří energetickou partii v Německu. Jeho EPH podle Handelsblattu podal nezávaznou nabídku na převzetí celého Uniperu, firmy, kterou Berlín před čtyřmi lety zachraňoval za 13,5 miliardy eur. Český miliardář má vystupovat jako jediný kupec. Pokud uspěje, čeká ho ale tvrdý střet se zaměstnanci, kteří už předem mluví o „nepřátelském převzetí“.
Křetínský chce převzít celý Uniper. Pokud uspěje, čeká ho tvrdý střet
Zprávy z firem
Daniel Křetínský rozehrál další obří energetickou partii v Německu. Jeho EPH podle Handelsblattu podal nezávaznou nabídku na převzetí celého Uniperu, firmy, kterou Berlín před čtyřmi lety zachraňoval za 13,5 miliardy eur. Český miliardář má vystupovat jako jediný kupec. Pokud uspěje, čeká ho ale tvrdý střet se zaměstnanci, kteří už předem mluví o „nepřátelském převzetí“.
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