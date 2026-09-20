Šéf Škody Auto Zellmer po čtyřech letech odchází, stane v čele Volvo Cars
Současný předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer se stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars, funkce se ujme nejpozději 1. října 2027. Oznámila to automobilová společnost a informovala o tom také agentura Reuters. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022.
„Správní rada je přesvědčena, že pod vedením Klause Zellmera společnost Volvo Cars naváže na své pevné základy a vstoupí do další kapitoly s jasnou ambicí posílit svou pozici předního výrobce prémiových automobilů,“ uvedl v prohlášení firmy předseda správní rady Volvo Cars Eric Li.
Zellmer podle prohlášení společnosti uvedl, že je potěšen, že přechází do této společnosti v době jejího rozvoje.
Šestnáct let v rukou Číňanů
Většinovým vlastníkem společnosti Volvo Cars je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor.
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Martin Jahn opouští vedení Škody. Ve Volkswagenu dostane na starost prodej a marketing
Leaders
Jediný český člen představenstva Škody Auto Martin Jahn se přesune do vedení značky Volkswagen. Od října bude ve Wolfsburgu odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominován do dozorčí rady Škody Auto.
Společnost Volvo Cars ve čtvrtek představila ambiciózní plán uvedení 13 nových modelů do roku 2030, napsala agentura Reuters. Cílem je zdvojnásobit tržní podíl firmy v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a poklesem prodejů v Číně.
Čelí rovněž stále složitějšímu úkolu oddělit západní a čínské technologie, aby mohla nadále prodávat své vozy ve Spojených státech, kde sesterské značce Polestar hrozí zákaz prodeje, dodal Reuters.
Britská automobilka Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně čtyři tisíce pracovních míst a pokusí se ušetřit 1,7 miliardy liber. Firma doplácí na slabší prodeje, americká cla, loňský kybernetický útok i rychlý nástup levnějších čínských značek. Zdaleka přitom není sama. Desítky tisíc míst ruší Volkswagen a zeštíhlují také další evropské automobilky a jejich dodavatelé. Vývoj představuje riziko i pro Česko a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na automobilové výrobě mimořádně závislé.
Jaguar propustí čtyři tisíce lidí. Krize evropských automobilek míří i k českým dodavatelům
Zprávy z firem
Britská automobilka Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně čtyři tisíce pracovních míst a pokusí se ušetřit 1,7 miliardy liber. Firma doplácí na slabší prodeje, americká cla, loňský kybernetický útok i rychlý nástup levnějších čínských značek. Zdaleka přitom není sama. Desítky tisíc míst ruší Volkswagen a zeštíhlují také další evropské automobilky a jejich dodavatelé. Vývoj představuje riziko i pro Česko a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na automobilové výrobě mimořádně závislé.
Absolvent studia podnikové ekonomiky Klaus Zellmer zahájil svou profesní dráhu v roce 1997 jako asistent člena představenstva ve společnosti Porsche AG. V roce 2015 byl jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. V září 2020 se stal členem představenstva značky Volkswagen, od roku 2022 šéfuje Škodě Auto.
„Pod jeho vedením se Škoda stala jednou z nejprodávanějších automobilových značek v Evropě a v roce 2025 dosáhla rekordních výsledků, v první polovině roku 2026 následoval další růst a rekordní dodávky elektromobilů,“ uvedla společnost Volvo Cars.
Škoda Auto se v náročném prostředí evropského automobilového průmyslu drží v dobré kondici. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk i tržby přibližně o šest procent, zatímco celý koncern Volkswagen prodal méně aut a jeho čistý zisk se propadl téměř o třetinu. Mladoboleslavské automobilce pomohl především zájem o elektromobily Elroq a Enyaq a také o modely Kodiaq a Superb.
Škoda vzdoruje problémům Volkswagenu. Zisk zvýšila na 33 miliard
Zprávy z firem
Škoda Auto se v náročném prostředí evropského automobilového průmyslu drží v dobré kondici. V prvním pololetí zvýšila provozní zisk i tržby přibližně o šest procent, zatímco celý koncern Volkswagen prodal méně aut a jeho čistý zisk se propadl téměř o třetinu. Mladoboleslavské automobilce pomohl především zájem o elektromobily Elroq a Enyaq a také o modely Kodiaq a Superb.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.