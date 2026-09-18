Volkswagen v problémech. Ziskový výhled se hroutí, akcie padají
Mateřská společnost Škody Auto výrazně seškrtala letošní výhled ziskovosti. Volkswagen nyní očekává marži nejvýše jedno procento místo původních čtyř až 5,5 procenta. Koncern tíží miliardové odpisy spojené s Porsche, slabé výsledky v Číně i náklady na restrukturalizaci. Akcie na zprávu reagovaly prudkým poklesem.
Automobilový koncern Volkswagen výrazně snížil odhad ziskové marže na letošní rok. O změně výhledu dnes informoval na svém webu. Za zhoršením prognózy stojí vedle odpisů souvisejících s dceřinou společností Porsche také nepříznivý vývoj na čínském trhu a další náklady na restrukturalizaci.
Akcie automobilky v reakci na zprávu prudce oslabily. V rámci německého akciového indexu DAX vykázaly největší pokles.
Koncern svírá konkurence i americká cla
Varování před poklesem zisku prohlubuje krizi druhého největšího výrobce automobilů na světě po Toyotě, píše agentura Reuters. Firmě se přitom počátkem tohoto měsíce podařilo dohodnout s odbory na rozsáhlých škrtech. Koncern jimi reaguje na tvrdou konkurenci asijských rivalů, americká cla a stagnující poptávku v Evropě.
Čína zhoršuje vyhlídky Volkswagenu i Audi
Volkswagen dnes varoval před „dalším zhoršením tržního prostředí, zejména v Číně, a také před zrychleným posunem poptávky ve prospěch čistě elektrických vozů“. To podle firmy povede ke snížení očekávání ohledně značek osobních automobilů Audi a Volkswagen.
Volkswagen čeká velmi drahá restrukturalizace. Jen rušení pracovních míst do roku 2030 má podle firemních dokumentů stát zhruba deset miliard eur, tedy přes 242 miliard korun. Pokud by automobilka přistoupila i k zavírání závodů, náklady by podle interních odhadů mohly vzrůst až na 16 miliard eur, téměř 388 miliard korun.
Drahý účet Volkswagenu: Propouštění může stát 242 miliard, zavírání továren až 388 miliard
Zprávy z firem
Volkswagen čeká velmi drahá restrukturalizace. Jen rušení pracovních míst do roku 2030 má podle firemních dokumentů stát zhruba deset miliard eur, tedy přes 242 miliard korun. Pokud by automobilka přistoupila i k zavírání závodů, náklady by podle interních odhadů mohly vzrůst až na 16 miliard eur, téměř 388 miliard korun.
Tržby koncernu by měly v roce 2026 dosáhnout přibližně 315 miliard eur (7,7 bilionu korun). Podle Volkswagenu by tak odpovídaly středu dosavadního prognózovaného rozmezí. V loňském roce činily 321,9 miliardy eur.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.