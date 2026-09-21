Škoda Auto má dočasného šéfa. Vedení převezme Holger Peters
Škoda Auto mění vedení. Klaus Zellmer odchází do čela automobilky Volvo a mladoboleslavskou firmu do jmenování jeho nástupce povede dosavadní šéf financí Holger Peters. Kdy Zellmer ve Škodě skončí, automobilka zatím neoznámila. Jde přitom o další změnu v jejím představenstvu během krátké doby.
V čele Škody Auto se chystá změna. Klaus Zellmer, který mladoboleslavskou automobilku vede od července 2022, příští rok zamíří do čela Volvo Cars. Než Škoda jmenuje nového předsedu představenstva, její řízení převezme Holger Peters, dosavadní člen vedení odpovědný za finance, IT a právní záležitosti, uvedla mluvčí automobilky Ivana Povolná.
„Do jmenování nového předsedy představenstva bude společnost řídit Holger Peters, člen představenstva odpovědný za oblast Finance, IT a právní záležitosti. Společně s ostatními členy nejvyššího vedení zajistí pokračování strategického i operativního rozvoje společnosti Škoda Auto,“ uvedla automobilka.
Peters je členem představenstva Škody od června 2023. Kdy přesně Zellmer své dosavadní místo opustí a kdy automobilka vybere jeho nástupce, zatím není jasné. Podle Škody už Zellmer o rozhodnutí odejít informoval dozorčí radu.
Prodej nových aut s hybridním pohonem za osm měsíců vzrostl meziročně o 14,9 procenta na 49 368 vozidel. Hybridy tak tvořily 29,4 procenta všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o 32,3 procenta na 11 665 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Hybridů přibývá čtyřikrát rychleji než klasických aut. U elektromobilů je to ještě víc
Zprávy z firem
Prodej nových aut s hybridním pohonem za osm měsíců vzrostl meziročně o 14,9 procenta na 49 368 vozidel. Hybridy tak tvořily 29,4 procenta všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o 32,3 procenta na 11 665 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Zellmer přebírá Volvo v době náročných změn
Automobilka Volvo Cars v neděli oznámila, že se Zellmer stane jejím generálním ředitelem nejpozději 1. října 2027. Většinovým vlastníkem švédské značky je čínská skupina Geely.
Volvo ve čtvrtek představilo plán uvést do roku 2030 celkem 13 nových modelů. Podle agentury Reuters chce automobilka zdvojnásobit svůj tržní podíl. Současně se ale potýká s dopady amerických cel a poklesem prodejů v Číně. Kvůli pokračování prodeje vozů ve Spojených státech musí také oddělovat západní a čínské technologie, uvedl Reuters.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Škoda za Zellmera posílila v Evropě
Zellmer odchází po více než čtyřech letech v čele Škody Auto. Automobilka ve své tiskové zprávě připomněla, že se během jeho působení posunula z desátého místa v evropském žebříčku registrací v roce 2022 na druhé místo v letošním prvním pololetí.
Škoda v posledních letech také rozšiřovala nabídku elektromobilů a posilovala své působení mimo Evropu, především v Indii a jihovýchodní Asii.
„Za tímto úspěchem stojí především zaměstnanci Škoda Auto – jejich nadšení, odbornost a každodenní nasazení,“ uvedl Zellmer. Zaměstnancům poděkoval za důvěru a spolupráci.
Předseda dozorčí rady Škody Auto a šéf koncernové skupiny objemových značek Brand Group Core Thomas Schäfer ocenil Zellmerův přínos k rozvoji automobilky. Z posledních projektů vyzdvihl model Škoda Epiq, který vzniká v rámci koncernového projektu Electric Urban Car Family.
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Petr Knap: Škoda Auto je zlaté vejce koncernu. Zatím
Zprávy z firem
Problém pro mladoboleslavskou automobilku by nastal v momentě, kdy by nebyla schopna pokračovat v zajímavé modelové nabídce. A je škoda, že po odchodu Martina Jahna do Wolfsburgu nebude v představenstvu žádný Čech, říká strategický poradce automobilového průmyslu Petr Knap.
Z vedení odchází také Martin Jahn
Zellmerův odchod není jedinou personální změnou ve vedení mladoboleslavské automobilky. Škoda už začátkem září oznámila, že člen představenstva odpovědný za prodej a marketing Martin Jahn přejde od 1. října do představenstva značky Volkswagen. Tam bude mít na starosti prodej, marketing a poprodejní služby.
Jahna ve vedení Škody nahradí dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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