GoPro našlo kupce. Akcie výrobce kamer zamířily prudce vzhůru
Výrobce populárních akčních kamer GoPro mění majitele. Starman Optical za firmu zaplatí 285 milionů dolarů, tedy zhruba šest miliard korun, a chce její rozsáhlé patentové portfolio využít také v umělé inteligenci či obranném průmyslu. Akcie GoPro po oznámení transakce vyskočily o více než 50 procent.
GoPro bývalo symbolem akčních kamer a jednou z nejviditelnějších technologických značek své éry. Teď firma po letech slabšího růstu mění majitele. Výrobce optických součástek Starman Optical za ni zaplatí 285 milionů dolarů, tedy zhruba šest miliard korun.
Nový vlastník chce GoPro posunout dál než jen za hranice spotřební elektroniky. Dohoda má firmě pomoci lépe využít více než 2500 patentů registrovaných v USA, mimo jiné v oblasti optiky a zobrazovacích technologií, a otevřít jí cestu také do komerčního sektoru, obranného průmyslu a oblasti umělé inteligence.
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Volkswagen se chystá k jednomu z nejtvrdších zásahů ve své historii. Vedení automobilového koncernu chce podle tajného interního dokumentu ukončit výrobu ve čtyřech německých závodech a dál výrazně snižovat náklady. O plánu má na konci týdne jednat dozorčí rada.
Akcie GoPro po oznámení prudce vzrostly
Podle dohody obdrží akcionáři GoPro za jednu svou akcii v hotovosti zhruba 1,14 dolaru a budou vlastnit zhruba desetiprocentní podíl ve sloučené společnosti. Transakce představuje prémii 29,5 procenta ve srovnání s poslední závěrečnou cenou akcií GoPro. Na zprávu o převzetí reagovaly akcie firmy růstem o více než 50 procent.
Od burzovní hvězdy k problémům s růstem
GoPro vstoupila na burzu v roce 2014 s cenou 24 dolarů za akcii a hned první den její hodnota krátce dosáhla téměř čtyř miliard dolarů. V posledních letech se ale firmě nedaří znovu nastartovat růst a rozšířit podnikání výrazněji nad rámec výroby akčních kamer, kde čelí konkurenci čínských firem, jako jsou DJI a Insta360.
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Na pražském letišti v pondělí přistál nepřehlédnutelný Airbus A350-1000 tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Zlatý letoun vznikl ve spolupráci s japonským umělcem Hajime Sorayamou a Praha je jednou z prvních zastávek, kde aerolinka zlatý stroj představila. Speciální stroj se v české metropoli navíc bude objevovat pravidelně.
Nový majitel těží z boomu AI
Starman Optical vyvíjí a vyrábí zařízení, která převádějí data z počítačů na světelné signály a umožňují jejich rychlý přenos optickými kabely. Poptávka po těchto zařízeních roste v souvislosti s masivními investicemi do infrastruktury pro AI, jejichž hodnota se pohybuje v miliardách dolarů.
GoPro už dříve uvedla, že zvažuje možnosti dalšího směřování firmy, včetně jejího prodeje nebo spojení s jinou společností, upozornila agentura Reuters.
Zatímco tradiční investoři řeší úrokové sazby a inflaci, online komunita se znovu vrhla na spekulativní tituly. Akcie firem jako Krispy Kreme, GoPro nebo Opendoor zažily raketový růst i prudké korekce. Podle analytiků jde o nebezpečný hazard, který ukazuje změnu nálady na trzích.
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Trhy
Zatímco tradiční investoři řeší úrokové sazby a inflaci, online komunita se znovu vrhla na spekulativní tituly. Akcie firem jako Krispy Kreme, GoPro nebo Opendoor zažily raketový růst i prudké korekce. Podle analytiků jde o nebezpečný hazard, který ukazuje změnu nálady na trzích.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.