Kakao láme cenové rekordy. Jaké finty zkusí na spotřebitele výrobci cukrovinek

Smrskflace, módní slovo, které se v posledních dvou letech dostalo i do slovníku neekonomů, laiků. O co jde? Výrobci snižují množství nebo hmotnost výrobku, zatímco cena zůstává stejná. Finta se stala běžnou i u výrobců cukrovinek, kteří aktuálně čelí rekordním cenám kakaa, hlavní složky k výrobě čokolády. Spotřebitelé jejich "podvodný trik" ale prokoukli. Od výrobců se nyní čeká kreativnější řešení, třeba v podobě hledání alternativ ke kakau.

Ceny kakaa se za poslední rok více než ztrojnásobily, což způsobilo velké potíže výrobcům cukrovinek a dalším potravinářským společnostem, které tuto surovinu používají k výrobě čokolády.

V posledních letech se cena kakaa pohybovala kolem 2 500 dolarů za tunu. Zprávy o slabší letošní úrodě, než se očekávalo, však vyvolaly obavy o nabídku, což v posledních měsících způsobilo nárůst ceny této komodity. V dubnu dosáhla cena kakaa historického maxima více než 11 tisíc dolarů za tunu. Od té doby se nárůst cen zbrzdil, cena této plodiny je ale stále výrazně vyšší, než jsou potravinářské společnosti zvyklé platit.

Velcí výrobci cuktovinek, jako jsou Mondelez, Ferrero či v USA Hershey, zatím těží z kakaových futures kontraktů se zafixovanou cenou a suroviny. Už příští rok ale budou za kakao platit podstatně více, uvádí web CNBC.

Západní Afriku, kde se pěstuje většina světových zásob kakaa, zasáhly nemoci plodin a nižší výkupní ceny vyplácené pěstitelům, které nutí farmáře pěstovat výnosnější plodiny, jako je kaučuk, místo kakaa. Podle květnové zprávy Rabobank se v letošní sezóně očekává největší deficit úrody kakaa za posledních nejméně šest desetiletí.

Agentura Reuters minulý týden napsala, že Ghana, druhý největší producent kakaa, hodlá odložit dodávku až 350 tisíc tun bobů na příští sezónu, což opět jen pošle ceny nahoru.

Receptury doznají změn

Jak se s tím výrobci cukrovinek poperou, s čím přijdou? Velmi pravděpodobně se budou zdráhat zvyšovat ceny vzhledem k současnému odporu spotřebitelů, kteří poslední dva roky čelili výrazné inflaci. V důsledku toho si zákazníci začali více vybírat, co koupí a jaké ceny jsou ještě ochotni zaplatit. Tudy cesta, zdá se, nepovede.

A co takhle ponížit gramáž a prodávat výrobek za stejnou cenu? I tuto fintu výrobců již zákazníci odhalili. Kdyby se k ní výrobci uchýlili, jen by si tím sami naskakovali na vidle. Navíc je tu klimatická změna, která úrodu kakaových bobů pravděpodobně bude poškozovat i v budoucnu. Z dlouhodobého hlediska to znamená, že mnoho společností bude muset hledat trvalejší řešení. V některých případech to může znamenat alternativy ke kakau.

„Existují příklady, kdy společnosti zvyšují množství nekakaových přísad, jako je cukr, či ekvivalenty kakaového másla - bambucké máslo, palmový olej, kokosový olej aj.,“ řekl CNBC Steve Rosenstock z poradenské společnosti Clarkston Consulting.

Existují samozřejmě i extrémnější náhražky. Startupy jako Voyage Foods a Win-Win vyrábějí čokoládu bez kakaa s použitím alternativ, jako jsou hroznová semínka či luštěniny.

Podle analytika Antoina Prevota z Bank of America Securities trvá změna receptury v průměru přibližně devět měsíců. A výrobci cukrovinek se podle něj změnou receptur zabývají již od začátku letošního roku, což znamená, že nové cukrovinky by mohly začít pronikat na trh již v srpnu.

A pak je tu ještě jedna cesta, jak přestát kakaovou krizi. Sortiment výrobců by se mohl rozrůst o více produktů z nečokoládové kategorie, ať už jde o slané snacky, želé nebo gumové výrobky.