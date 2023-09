V Číně přibylo rozvodů miliardářských párů. Ne kvůli neshodám, ale ve snaze obejít pravidla burzy

V Číně v poslední době výrazně stoupl počet rozvodu nejbohatších čínských manželských párů. Důvodem však zřejmě nejsou neshody mezi partnery, ale to, že se snaží obejít přísná pravidla tamního regulátora trhu týkající se stropu prodeje akcií na burze, napsala agentura Bloomberg.

Rostoucí počet rozvodů mezi bohatými čínskými páry rozdmýchává obavy investorů z tržního dopadu prodeje velkých podílů držených ve firmách dříve manžely. K zásahu to vyburcovalo i tamního národního regulátora cenných papírů. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg si nejméně osm hlavních držitelů – a zároveň manželských párů – akcií společností kótovaných na burze v Číně zatím letos po ukončení manželství rozdělilo akcie v hodnotě 3,9 miliardy dolarů.

Rozvod umožnil dvojnásobný prodej akcií

Zatímco konkrétní důvody rozvodů nejsou oficiálně jasné, opakovaná varování Čínské regulační komise pro cenné papíry (CSRC) naznačují obavy, že magnáti využívají rozvody k obcházení pravidel o prodeji akcií, která mají podpořit trh, když ekonomika klesá, uvedl Bloomberg. Vedení společnosti a akcionáři s podílem vyšším než pět procent mohou na volném trhu během 90 dnů prodat pouze dvě procenta akcií. Po rozvodu byli bývalí partneři donedávna schopni prodat minimálně dvojnásobek této částky.

Minulý měsíc se CSRC zavázala uzavřít tuto mezeru s odvoláním na obavy trhu. O týden později jak šanghajská burza, tak burza v Šen-čenu zpřísnily omezení na strop pro prodej akcií – a uvedly, že i přes rozpad manželství budou platit stejné limity jako před rozvodem. Kroky burz následovaly po červencovém varování CSRC, že většinoví akcionáři kotovaných společností by neměli používat rozvod jako důvod k obcházení stávajících pravidel.

Prodej akcií se týká poloviny rozvodů

Zatímco regulátor nespecifikoval, kterých rozvedených párů se opatření dotýká, Bloomberg sečetl převody akcií zveřejněné akcionáři kotovaných společností ve zprávách pro burzu, kteří jako důvod uvedli rozvod. Polovina z osmi rozvedených párů oznámila plány na prodej akcií jen týdny nebo měsíce po rozchodu, ukazují záznamy.

I v předchozích letech došlo k významným rozvodům nejbohatších čínských párů. Byly ale považovány za sporadické případy, které nepřitahovaly pozornost akcionářů.

A ne všechny rozvody jsou vedeny čistě ekonomickou snahou manželů-akcionářů. Tři z osmi čínských megarozvodů v letošním roce zahrnují alespoň jednoho partnera se zámořským občanstvím nebo trvalým pobytem, ​​ukazují zprávy pro burzu.

„V mnoha bohatých čínských rodinách se manželka a děti přestěhovaly do zahraničí – do USA, Singapuru nebo jiných zemí, kde mohou děti získat prvotřídní vzdělání, zatímco manžel si z obchodních důvodů nechal povolení k pobytu v Číně,“ řekl Bloombergu Alfred Ip, partner hongkongské advokátní kanceláře Hugill & Ip. „Je pochopitelné, že taková vzdálenost a odloučení často vedou k dramatické změně zvyků, které působí rozpad rodin, když nejsou spolu," řekl.