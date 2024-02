Týden tradera: Letargičtí investoři a hvězdná Nvidia

Týden se z pohledu trhů nesl ve znamení výsledků technologické společnosti Nvidia, která opět překonala ty nejoptimističtější odhady a zachránila tak index Nasdaq před dalšími poklesy. Hlavní americký index S&P 500 se vrátil bezpečně nad 5000 bodů, býčí rally tak může klidně i dál pokračovat. Zápis z posledního jednání Fedu měl tentokrát výrazně menší dopad.

Podle zápisu z posledního zasedání americké centrální banky, který byl zveřejněn uplynulou středu, předsta vitelé Fedu naznačili, že se snížením úrokových sazeb nespěchají, a vyjádřili optimismus i opatrnost, pokud jde o inflaci. Ke snížení sazeb nedojde, dokud komise Fedu pro trhy (FOMC) nebude mít "větší důvěru" v to, že inflace definitivně ustupuje. Uvolnění stále mimořádně restriktivní politiky se tak odsouvá na polovinu letošního roku. Objevují se hlasy, že celý proces může trvat celkově déle. Finanční trhy tento fakt zatím převážně ignorují.

Hvězda týdne Nvidia

Investoři celý týden spekulovali nad společností Nvdia, která měla svými výsledky spíše zklamat. Nvidia ovšem mohutně překvapila. Firma vykázala za čtvrté fiskální čtvrtletí ziskna akcii 5,16 dolaru a porazila významně konsensus podle Bloomberg 4,64 dolaru. Tržby Nvidie v posledním loňském čtvrtletí dosáhly 22,1 miliardy dolarů. To je mimořádný růst z 6,05 miliardy dolarů před pouhým rokem. Akcie reagovaly po zavření trhů až desetiprocentním růstem. Dlouhodobě mám na tyto akcie pozitivní výhled, boom AI spojený s data centry ještě stále nemusí být zdaleka u konce. Vzhledem k váze tohoto titulu v americkém indexu Nasdaq se máme ještě na co těšit.

Německá ekonomika i přes poslední pokles cen energetických komodit nadále zůstává v útlumu. Tamní ekonomika letos podle aktualizovaného odhadu vlády vykáže růst jen o 0,2 procenta. V týdnu to z Berlína oznámil ministr hospodářství Robert Habeck. Už jsem to tu psal, výhled pro českou ekonomiku z pera ministra financí Zdeňka Stanjury neodráží realitu (a to i přes nedávné snížení výhledu). Náš hlavní ekonomický partner stále zhoršuje výhled pro ekonomický růst a odhady našich ekonomů mohou být stále příliš optimistické. Stagnace ekonomik bohužel pokračujea to nejen kvůli orientaci na energeticky náročná odvětví.