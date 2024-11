Trumpovy šance na znovuzvolení klesají, koruna vůči dolaru posiluje

Koruna vůči dolaru posiluje nejvýrazněji od září, důvodem je pokles Trumpových šancí na znovuzvolení.

Koruna dnes vůči dolaru posiluje o 0,75 procenta. Pokud by takovéto zpevnění vykazovala i po skončení dnešního obchodování, půjde o její nejvýraznější posílení od 24. září. Vůči dolaru dnes spolu s ní zpevňuje většina měn světa, v čele s mexickým pesem (viz graf). Měny tak reagují na pokles pravděpodobnosti zavedení výrazných univerzálních cel Spojených států na dovoz do země. Tato cla slibuje Donald Trump, zatímco jeho rivalka ve vrcholícím boji o Bílý dům, Kamala Harrisová, nikoli.

Devizoví obchodníci se dnes dolaru zbavují, zatímco měny celé řady jiných zemí, včetně české koruny, nakupují. Harrisová, jejíž šance stoupají, by totiž nejen nezaváděla nová cla, ale ani by Spojené státy tolik dále nezadlužovala.

Bloomberg: Pět klíčových ekonomických dopadů výsledků prezidentských voleb v USA Money Úterní prezidentské volby ve Spojených státech budou mít dalekosáhlé ekonomické dopady - od zdanění Američanů až po to, jak jejich země obchoduje se zbytkem světa. Kandidátka Demokratické strany Kamala Harrisová a republikán Donald Trump voličům předkládají zcela odlišné politické vize, které budou formovat i příliv imigrantů na trh práce a transformaci energetiky důležité pro průmysl. Jejich rozdílné postoje ovlivní ceny, které spotřebitelé platí za zboží každodenní spotřeby, a také náklady na půjčky pro domácnosti a podniky v souvislosti s dluhy, píše agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

V důsledku možných Trumpových cel by v Česku do roku 2027 měl hrubý domácí produkt poklesnout o 3,5 procenta oproti stavu bez nich, uvádí to studie Konfederace dánského průmyslu. Česká ekonomika tak přijde o 11,61 miliardy eur, tedy 294 miliard korun. HDP na obyvatele Česka pak bude nižší o 895 eur, tedy 22 700 korun. Čtyřčlennou českou rodinu tak podle Trumpova cla ročně připraví o 90 800 korun, ve vyjádření na bázi HDP na obyvatele. Za čtyři roky vlády Trumpovy administrativy tato cla – a předpokládaná odveta za ně, jak ze strany EU, tak Číny – připraví čtyřčlennou rodinu tedy potenciálně o takřka 363 tisíc korun.

Takováto vyhlídka má samozřejmě tendenci korunu oslabovat.

Pokud nedojde na nová cla, nenastane ani zásadní změna v americké obchodní bilanci. Například nedojde k citelnější redukci obřího schodku USA v obchodování s Čínou. Taková redukce by dolar zpevňovala.

Harrisová předstihla Trumpa v Iowě, tvrdí průzkum Politika Kandidátka Demokratické strany na americkou prezidentku Kamala Harrisová podle nového průzkumu mínění předstihla svého soupeře Donalda Trumpa v Iowě, kde republikán pohodlně zvítězil v minulých volbách v roce 2020 i v roce 2016. Vyplývá to z průzkumu společnosti Selzer & Co pro deník The Des Moines Register. Změna v preferencích ve státě, který byl dosud považován za „bezpečně“ republikánský, je přičítána ženám. ČTK Přečíst článek

Současně tedy platí, že i když Harrisová si s osekáním amerického dluhu moc vrásek nedělá, zadlužovala by Spojené státy pořád méně než Trump. Její administrativa by tak vydávala menší objem dluhopisů než ta Trumpova. Méně nových dluhopisů znamená jejich vyšší cenu, než jakou by měly při vyšší emisi za Trumpa. Cena dluhopisu se vyvíjí inverzně ve vztahu k jeho výnosu. To je obecná podstata dluhopisu. Vyšší cena dluhopisu za Harrisové znamená nižší výnos. Tedy nižší výnos aktiva jménem americký vládní dluhopis čili klíčového dolarového aktiva. Nižší výnos tohoto dolarového aktiva znamená tedy nižší výnos samotného dolaru.

S Harrisovou v Bílém domě bude dolar méně atraktivní, neboť méně výnosný než za Trumpa, míní nyní devizoví obchodníci, a to navzdory tomu, že Trump se často vyslovuje proti příliš silnému dolaru. Jeho opatření by dolar ale paradoxně spíše posilovala, více než kroky Harrisové.

A proč tchaj-wanský dolar jako jediný ze stěžejních měn světa dnes vůči dolaru oslabuje? Devizoví obchodníci zjevně předpokládají, že Tchaj-wanu se bude o něco lépe dařit více s Trumpem v Bílém domě než s Harrisovou. Trump v kampani vystupuje celkově více protičínsky než Harrisová. Zatímco Trump slibuje 60procentní clo na veškerý čínský dovoz do USA, Harrisová nic takového neslibuje ani vzdáleně.

Kamala Harrisová vs. Donald Trump. O co se hraje v prezidentských volbách? Leaders Američané volí novou hlavu státu. Průzkumy předvídají extrémně vyrovnaný souboj, který patrně rozluští až výsledky z hrstky dosud nerozhodnutých států. Zdá se také, že americká společnost i politická reprezentace už nemohou být více rozdělené. Lze říci, že proti sobě stojí dvě zcela odlišné koncepce vidění světa. Co ztělesňuje Kamala Harrisová a Donald Trump? Karel Pučelík Přečíst článek