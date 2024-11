Harrisová předstihla Trumpa v Iowě, tvrdí průzkum

Kandidátka Demokratické strany na americkou prezidentku Kamala Harrisová podle nového průzkumu mínění předstihla svého soupeře Donalda Trumpa v Iowě, kde republikán pohodlně zvítězil v minulých volbách v roce 2020 i v roce 2016. Vyplývá to z průzkumu společnosti Selzer & Co pro deník The Des Moines Register. Změna v preferencích ve státě, který byl dosud považován za „bezpečně“ republikánský, je přičítána ženám.

Do průzkumu provedeného od 28. do 31. října a zveřejněného v sobotu se zapojilo 808 lidí, kteří pravděpodobně budou volit, přičemž viceprezidentka Harrisová měla nad exprezidentem Trumpem mezi nimi náskok 47 ku 44 procentním bodům, tedy tříbodový náskok, ačkoliv tam ještě v září Trump nad Harrisovou vedl o čtyři body. Míra chybovosti je 3,4 procentního bodu.

Ženy jako hnací síla

„Průzkum ukazuje, že ženy, a to zejména starší nebo politicky nezávislé, jsou hnací silou za pozdním posunem směrem k Harrisové,“ uvedl deník The Des Moines Register. Jedním z velkých témat kampaně Harrisové je obnovení práva na potrat na úrovni USA poté, co americký nejvyšší soud v roce 2022 právo na potrat dané precedentem Roeová versus Wade zrušil. Trump v minulosti vyzdvihoval, že nominoval soudce nejvyššího soudu, kteří hlasovali pro zrušení precedenčního rozsudku.

Ačkoli političtí experti a tvůrci průzkumů jsou velmi opatrní, pokud jde vyvozování závěrů z jediného průzkumu, Selzer & Co je všeobecně uznávaná společnost, která má v Iowě dobré výsledky. Pokud by Harrisová byla v Iowě konkurenceschopná, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky pro výsledky voleb, napsal list The Guardian.

V Iowě, která má šest volitelů ve sboru volitelů, Trump v prezidentských volbách v roce 2020 zvítězil nad demokratem Joem Bidenem o osm procentních bodů a ve volbách v roce 2016 tam Trump porazil demokratku Hillary Clintonovou o více než devět procentních bodů, napsala agentura Reuters.

Trumpova kampaň zveřejnila prohlášení svého hlavního průzkumníka a hlavního datového konzultanta, v němž označila průzkum The Des Moines Register za „jasnou odchylku“ a doplnila, že sondáž Emerson College, rovněž zveřejněná v sobotu, lépe odráží preference iowských voličů. Tento průzkum s podobným počtem respondentů byl proveden 1. a 2. listopadu a Trump podle něj nad Harrisovou vedl o deset procentních bodů. Stejně jako druhý průzkum uváděl možnou chybovost 3,4 procentního bodu. Trump nad Harrisovou podle tohoto průzkumu silně vedl mezi muži a nezávislými, zatímco Harrisová byla populární mezi voliči mladšími 30 let.

Hlasování v předstihu je v USA v plném proudu a volební den připadá na úterý 5. listopadu. Podle celostátních průzkumů budou výsledky velmi těsné. V prezidentských volbách občané v každém státě přímo volí takzvané volitele, k vítězství je potřeba nejméně 270 volitelů. Pozornost se tak tradičně upírá na takzvané swing states, neboli kolísavé státy, kterých je tentokrát sedm- Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severní Karolína, Pensylvánie a Wisconsin.