PŘEHLEDNĚ: Jak porostou starobní, invalidní a pozůstalostní důchody v roce 2024

Pravidelná valorizace na rok 2024 počítá s růstem penzí o stovky korun. K tomu vláda zvýší důchody například bojovníkům za svobodu. Celkem na důchody půjde třetina státních výdajů.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší všem o 360 korun. O tuto částku vzroste solidární pevná část důchodu, která je pro všechny stejná. Počítá s tím vládní nařízení o pravidelné valorizaci. Kabinet při přidání vycházel ze zákonných pravidel. Podle dřívějších údajů ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20 600 korun. Do všech penzí by mělo z rozpočtu příští rok putovat přes 700 miliard korun. Starobní, invalidní či pozůstalostní důchod dostává přes 2,8 milionu lidí.

Důchody se podle zákona pravidelně valorizují vždy od ledna. Dosud se zvedaly o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Protože výdělky reálně nerostly, v lednovém navýšení se odráží jen růst cen. Podle cenového přírůstku za sledované období od února do června, který činil 1,3 procenta, by se průměrný starobní důchod měl upravit asi o 264 korun.

Všichni penzisté a penzistky ale dostanou zhruba o stokorunu víc. Solidární část důchodů totiž musí odpovídat desetině průměrné mzdy, která má podle ministerstva práce příští rok činit téměř 44 tisíc korun. Pevný díl důchodu se tak musí z letošních 4040 korun dostat na 4400 korun. Zvednout se tedy musí o 360 korun.

Víc peněz disidentům

Od ledna se zvýší také zvláštní příspěvky k důchodu pro bojovníky za svobodu z let 1939 až 1945 a pozůstalé po nich. Vzrůst by měly o 5,2 procenta. Pro odbojáře by měl příspěvek činit nově 2816 korun místo dosavadních 2676 korun měsíčně, pro pozůstalé 1408 korun místo 1338 korun. Příspěvek pobírá asi 7000 lidí. Výdaje by měly příští rok dosahovat asi 4,2 milionu korun.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že lednová valorizace zvedne výdaje na důchody příští rok zhruba o 12,3 miliardy korun. Z rozpočtu by do penzí mělo putovat v roce 2024 přes 706 miliard korun. Představuje to 32,5 procenta všech státních výdajů. Na důchodovém pojištění by se mělo vybrat necelých 664 miliard korun. Důchodový systém tak dál zůstane v deficitu. Propad má přibrzdit pomalejší navyšování penzí a zpřísnění pravidel u předčasných důchodů, které vláda letos prosadila. Novela se změnami začala platit od října. Důchody se podle ní budou valorizovat až v lednu 2025.

Starobní penzi od České správy sociálního zabezpečení pobíralo v září téměř 2,37 milionu lidí a invalidní a pozůstalostní důchody dalších 468 200. Několik desítek tisíc penzí vyplácejí pak ještě systémy resortů obrany, spravedlnosti a vnitra. Jejich průměrné starobní důchody jsou o několik tisíc vyšší.