Šéf UBS Ermotti: Trumpova cla by zacloumala s trhy

Generální ředitel společnosti UBS Group Sergio Ermotti v rozhovoru pro televizi Bloomberg varoval před rostoucím rizikem na finančních trzích. Trhy mohou být podle něj v příštím roce více rozkolísané. Důvodů pro to, je podle něj hned několik - Trumpův protekcionismus i stupňující se geopolitické napětí.

Reklama

A právě Trump začal zostra. Jedním z prvních kroků nově zvoleného prezidenta Spojených států, který do úřadu nastoupí v lednu, bude uvalení nových cel na Čínu, Kanadu a Mexiko. A zatímco desetiprocentní clo na veškeré zboží z Číny takový rozruch nevyvovalo, zpráva o možném zavedení pětadvacetiprocentních tarifů na dovoz z Mexika a Kanady způsobila šok. Pokud Trump tato cla skutečně zavede, bude to mít devastující následky pro americké spotřebitele, kteří budou nuceni platit vyšší ceny.

Podle generálního ředitele UBS Group Trumpova cla v kombinaci se sílícím geoplitickým napětím zvýšit riziko na finančních trzích v příštím roce. „Zrychlení geopolitických událostí ve spojení s eskalací na makroekonomických frontách - cla, protekcionismus - to je rozhodně něco, co je třeba sledovat,“ řekl Sergio Ermotti v rozhovoru pro televizi Bloomberg. „Je to stále velmi nejisté, na trzích budeme svědky velké volatility,“ dodal.

Analýza: Trumpova cla by ročně obrala americkou domácnost o 1700 dolarů Money Z analýzy washingtonského Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku vyplývá, že současné Trumpovy návrhy na plošná dovozní cla jsou výrazně škodlivější než opatření, která zavedl v době svého prvního funkčního období. ČTK Přečíst článek

Odolní spotřebitelé i ekonomika

Šéf jednoho z největších světových správců majetku dále uvedl, že v současném prostředí radí klientům, aby dobře diverzifikovali, a že v současné době nevidí velkou chuť riskovat. Prozatím jsou spotřebitelé a ekonomika a „stále odolní“ navzdory nejistotě ohledně ekonomických a politických vyhlídek.

Reklama

„S úlevou a překvapením sleduji, že všechny tyto geopolitické události ve skutečnosti nevyvolaly žádné řetězové události a důsledky ani na finančních trzích,“ řekl Ermotti. „Zdá se, že inflace je prozatím pod kontrolou, a případná deregulace v USA by mohla podpořit aktivity v oblasti fúzí a akvizic - to by mohlo být pro trhy a ekonomiku přínosné,“ doplnil.

Týden tradera: Americká ekonomika dál pádí vpřed, ale Čína jí může zavařit Trhy „Santa Claus rally“ na trzích zdárně pokračuje, hlavní americký index S&P 500 si připisoval růst každý den v týdnu. Zakotvil nakonec kolem úrovně 6100 bodů. Nic na tom nezměnila ani další várka dat z klíčového amerického trhu práce, který zatím zůstává poměrně robustní. Jaké byly hlavní události uplynulého období? Kryštof Míšek Přečíst článek